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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

الزمالك فشل في خطفه|نجم الأهلي يكشف تفاصيل الصفقة.. ولهذا السبب لم تتم

النادي الاهلي
النادي الاهلي

تسيطر حالة من التوتر على الأندية المصرية خلال تلك الفترة بسبب موسم الانتقالات الصيفية المقبل، وتسعى الأندية المصرية للتعاقد مع اللاعبين لتعزيز صفوف الفريق الأول لكرة القدم. 

ايمن اشرف 


الزمالك يسعى لخطف هذا اللاعب من الأهلي


ويسعى نادي الزمالك لضم لاعب جديد إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، وهو اللاعب أيمن أشرف لاعب النادي الأهلي السابق والمنضم حديثًا إلى صفوف البنك الأهلي.


حبًا في الأهلي


وأفصح اللاعب أيمن أشرف لاعب نادي البنك الأهلي، عن كواليس جلسته مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، موضحًا أن تلك الجلسة كانت منذ شهرين تقريبًا.

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هل سيعود أيمن أشرف إلى الأهلي؟

وأضاف أيمن أشرف، أنه جلس منذ شهرين مع الكابتن الخطيب الذي أبلغه باتخاذ القرار الأفضل لمستقبله وأن الأهلي سيظل بيته ومفتوحًا أمامه، وقدم له الحلول منها البقاء داخل النادي الأهلي، أو اتخاذ خطوة الرحيل.

لماذا رحل أيمن أشرف عن الأهلي؟

ولفت أشرف، إلى أنه أبلغ الخطيب برغبته في الانتقال لنادٍ آخر من أجل المشاركة في المباريات لأنه من الصعب البقاء في ظل عدم قناعة كولر بوجوده، وفي النهاية اتخذ القرار بالانضمام لصفوف البنك الأهلي، وبيته سيظل مفتوحًا أمامه وبعد إنهاء مسيرته سيعود للنادي مجددًا.

ايمن اشرف 

فشل مفاوضات الزمالك مع أيمن أشرف؟

وعن مفاوضات الزمالك معه، قال أيمن أشرف في تصريحات إعلامية: بالفعل تحدث الزمالك معي عبر وكلاء، لكن الأمور توقفت بسبب ارتباطي بالنادي الأهلي وجماهيره، ومن أهم إيجابيات الموسم الحالي، هو إدراك (حب الجمهور الأهلاوي)، لذلك احترامًا لجمهور النادي والإدارة رفضت فكرة الانتقال للزمالك.

متى يشارك إمام عاشور مع الاهلي ؟

أعلن النادي الاهلي بشكل رسمي تعاقدة مع امام عاشور، وبالنظر إلى جدول مباريات الأهلي فإن الفريق يلعب أمام حرس الحدود وبيراميدز والمصري وهي المباريات المؤجلة من النسخة الأخيرة من الدوري أيام 19 يوليو و23 و26 من الشهر نفسه، وهي مباريات يغيب عنها إمام عاشور لعدم قيده.

فيما يحق لإمام عاشور في مباراة الداخلية المقرر لها يوم 30 يوليو في كأس مصر، حال جاهزية إمام عاشور من الناحية الفنية والطبية.

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