لخطورتهم الداهمة .. إزالة الأجزاء المعلقة بعقارين بحي الجمرك وسط الإسكندرية

نفذ حي الجمرك بمحافظة الإسكندرية حملة مكبرة لإزالة الأجزاء المعلقة بعقارين قديمين لخطورتهما الداهمة التي تهدد حياة وأرواح المواطنين.

وذكر الحي في بيان أنه إدارة المشروعات بالحي أزالت الأجزاء المعلقة بالعقار الكائن ٤٣ العناني -اللبان ، والعقار خالٍ من السكان ، كما تم إزالة الأجزاء المعلقة بالعقار ٣١ الجميعي – المنشية.

وأضاف البيان أن العقارين خالين من السكان وصادر لهما قرار هدم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ، وجاري رفع مخلفات الأتربة ، وجاء ذلك حفاظا على سلامة المواطنين.

يأتي هذا وفقا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الأسكندرية بتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للعقارات الآيلة للسقوط ذات الخطورة الداهمة المهددة لحياة وأرواح المواطنين، وبناءً على تعليمات المهندسة نهى خليفه رئيس حي الجمرك.