محافظ الإسكندرية ووزيرة الثقافة يفتتحان المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء لدار الأوبرا

افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية برفقة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، مساء اليوم، المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء لدار الأوبرا موسم 2023، والذي يقام تحت رعاية وزارة الثقافة ومحافظة الإسكندرية، في الفترة من 19 – 22 يوليو الجاري، وذلك بدار أوبرا الإسكندرية "مسرح سيد درويش".

جاء ذلك بحضور الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية، والدكتورة هدى حسني رئيس أوبرا الإسكندرية.

وفي كلمته؛ رحب المحافظ بجميع الحضور على أرض الإسكندرية عروس البحر الأبيض المتوسط مدينة السياحة والجمال والفن وملتقى الحضارات والثقافات.



ووجه المحافظ الشكر لجميع القائمين على المهرجان، مشيداً بالجهود المبذولة لإظهاره بهذه الصورة المشرفة، وأكد ضرورة أن يواصل المهرجان دوره في تحقيق التفاعل الثقافي والفني.

من الجدير بالذكر أن المهرجان يأتي في إطار رؤية مصر 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة من حيث نشر الفنون الرفيعة والارتقاء بالذوق العام. ويهدف المهرجان إلى تنمية الوعى والارتقاء بالوجدان الثقافى والذوق الفنى الرفيع لدى كافة شرائح المجتمع، وبخاصة الشباب والنشئ، لانتقاء المواد الإبداعية الجادة والتي تحمل رسائل إيجابية تعمل على الارتقاء بالوجدان وتنمية وتطوير الوعي الثقافى والفنى والذوق.



ومن المقرر أن يضم المهرجان 4 حفلات رئيسية تشمل :يوم الأربعاء 19 يوليو- حفل نجوم الأوبرا للموسيقي العربية، ويوم الخميس 20 يوليو- حفل لفرقة «كايرو كافيه، ويوم الجمعة 21 يوليو - حفل للفنان الكبير مدحت صالح، ويوم السبت 22 يوليو- حفل الفنانة نسمة محجوب وفرقتها.