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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد يوسف : الانضباط سر قوة الأهلي ومن الصعب التخلي عن الشناوي

صدى البلد

أكد محمد يوسف المدير الفني السابق للنادي الأهلي، أن فكرة التخلي عن محمد الشناوي صعبة للغاية، خصوصا أنه حارس دولي كبير، كما أن الأهلي مقبل على بطولات كبرى خلال المرحلة المقبلة، ولذلك يجب التمسك بتواجده داخل الفريق.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "مركز حراسة المرمى ليس متوافر فيه عناصر جيدة كثيرا على الساحة بخلاف مراكز آخرى ويحتاج لجهد كبير من أجل الاستعانة بلاعب آخر، ليس من السهل تعويض محمد الشناوي، وهذا لا يقلل من وجود حراس مميزين سواء علي لطفي أو مصطفى شوبير أو حمزة علاء".

وأضاف: "أعتقد أن كل الحراس سيحصلون على فرص، لكن محمد الشناوي جزء من قوة فريق الأهلي وله دور كبير في حماية عرين الفريق الأحمر في البطولات المحلية والقارية".

وزاد: "الأهلي دائمًا يواجه صعوبات في كل البطولات، ولا يوجد اي مباراة سهلة مطلقا، الفريق مطالب دائمًا بتحقيق الفوز، وكل منافسيه يبذلون قصارى جهدهم ويحاولون الخروج بنتيجة إيجابية، مثلما حدث لقاء حرس الحدود الذي هبط رسميًا، لكنهم لعبوا مباراة جيدة".

وأكمل: "لاعبو الأهلي كان لديهم تركيز شديد في الموسم الحالي والهدف كان تحقيق درع الدوري وهو ما تحقق في النهاية".

وأكد: "أكثر ما لفت نظري هذا الموسم هو الالتزام والانضباط الذي فرضه كولر على الفريق، وهو ما يؤدي إلى التتويج بالألقاب، ولا يوجد أي لاعب فوق الفريق، وتنفيذ تعليمات المدرب الفنية، وهي أمور جاءت من المدير الفني، كما أنه لم يعرض اللاعبين للإجهاد والإصابات، وكذلك نجح في عملية التدوير وحافظ على مستوى اللاعبين، عكس ما كان يحدث في المواسم الماضية".

وختم: "هناك أكثر من لاعب في الأهلي قدم مستوى مبهر، على رأسهم محمد عبدالمنعم الذي نضج بشكل كبير ولديه ثقة كبيرة في قدراته من جانب كولر، وأيضا محمود كهربا وحسين الشحات الذين قدموا أداءًا مميزًا وساهموا في إحراز وصناعة العديد من الأهداف، والأخير كان له دور كبيرًا في تسجيل اهداف حاسمة وقدم موسمًا استثنائيا".

الأهلى محمد الشناوي محمد عبدالمنعم محمد يوسف

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