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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

وعده بوظيفة لابنه .. ضبط ستيني استولى على مبلغ مالي من موظف بسوهاج

صدى البلد

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة جزيرة شندويل، بالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد، من ضبط عامل في منتصف الستينات من العُمر؛ إثر اتهامه بالاستيلاء على مبلغ مالي قدره 152 ألف جنيهًا، من موظف ستيني، بزعم قدرته على تدبير فرصة عمل لنجله بإحدى الجهات الحكومية إلا أنه لم يفٍ بوعده أو رد المبلغ المالي، دائرة المركز بمحافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جزيرة شندويل، يفيد بورود محضرًا من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد، يتضمن ورود بلاغًا من المدعو (محمد. ا. م- ٦١ سنة- موظف- ويقيم دائرة مركز أخميم).

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يتهم فيه المدعو (محمود. ع. م- ٦٥ سنة- عامل- ويقيم دائرة المركز)؛ إثر الاستيلاء منه على مبلغ مالي قدره 152 جنيهًا بزعم قدرته على تدبير فرصة عمل لنجله بإحدى الجهات الحكومية إلا أنه لم يفٍ بوعده أو رد المبلغ المالي.

وعقب إثبات التحريات صحة المعلومات الواردة وباستصدار إذن النيابة العامة، تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة وتعهد برد المبلغ المالي إلى صاحبه.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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