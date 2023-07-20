ميكانيكي سيارات يشرع في قتل زوجته بسوهاج .. والسبب صادم

أصيبت ربة منزل في منتصف العقد الرابع من العُمر، بجرحين طعنيين بالكتف الأيمن والبطن، على يدي زوجها ميكانيكي سيارات في بداية العقد الخامس من العُمر، حيث تعدى عليها بسـ.ـلاح أبيضًا؛ بسبب الخلافات الزوجية القائمة فيما بينهما، دائرة مركز شرطة المنشاة جنوب محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المنشاة يفيد بورود وردت إشارة من مستشفى المنشاة المركزي، مفادها وصول المدعوة (هـ. ع. ع. ع- ٣٥ سنة- ربة منزل- وتقيم دائرة المركز)، مصابة بجرحين طعنيين بالكتف الأيمن والبطن.

وبالإنتقال والفحص وبسؤال شقيقها المدعو (أ. ع. ع. ع- ۳۱ سنة- عامل- ويقيم بذات الناحية)، اتهم زوجها المدعو "م. ح. م- ٤٠ سنة- ميكانيكي سيارات- ويقيم بذات الناحية"، بالتعدي على شقيقته بسلاح أبيض، كان بحوزته؛ ما نتج عنه إصابتها المنوه عنها؛ بسبب خلافات زوجية بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم والآداة المستخدمة في الواقعة عبارة عن "سكـ.ـين"، بإرشاده وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لذات السبب سالف الذكر، حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.