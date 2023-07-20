عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

استخدام غاز الضحك وحبس الطبيب.. قصة أغرب حالة في طب الأسنان

جانب من فيديو أحمد
جانب من فيديو أحمد بندورة

شهد طب الأسنان على مدار القرون السابقة، العديد من الإجراءات والممارسات غير العادية والغريبة، من ضمنها قصة أثارت الجدل وغالبًا ما يتم الاستشهاد بها على أنها غريبة ومقلقة بشكل خاص.

ترجع هذه القصة إلى حالة طبيب أسنان أمريكي من القرن التاسع عشر يُدعى الدكتور هوراس ويلز، والتي كشف تفاصيلها الدكتور أحمد بندورة، أخصائي الأسنان، في مقطع فيديو نشره على طريقة "الريلز".. فما القصة؟

أغرب حالة طب أسنان

في أربعينيات القرن التاسع عشر، أصبح الدكتور هوراس ويلز مهتمًا باستخدام أكسيد النيتروز أو "غاز الضحك" كمخدر لعمليات طب الأسنان، وقد خضع هو نفسه لخلع أسنانه تحت تأثير الغاز.

وبحسب ما ورد وقتها، لم يشعر ويلز بأي ألم أثناء العملية، واقتناعا منه بفعالية هذا الغاز، بدأ في استخدام أكسيد النيتروز كمخدر لمرضاه.

ومع ذلك، في عام 1845، حاول الدكتور ويلز توضيح استخدام أكسيد النيتروز لجمهور كبير في معرض عام، حيث دعا متطوعًا من الجمهور للخضوع لاستخراج الأسنان تحت تأثير الغاز.

غسل أسنان الخروف بمعجون.. رجل يثير إعجاب المتابعين بأسرع طريقة لتنظيف الأضحية

أسنان القاهرة تنظم زيارات للطلاب وأعضاء هيئة التدريس إلى المشروعات القومية

كيف تتجنب آلام تسوس أسنان طفلك| استشاري يعدد الخطوات

الأولى على الشهادة الإعدادية بالقاهرة: والدي مثلي الأعلى.. وأحلم بالالتحاق بطب أسنان

لسوء الحظ، لم يتم استخدام الغاز بشكل صحيح، حيث عانى المتطوع من ألم شديد أثناء العملية، ما تسبب في انقلاب الجمهور ضد الدكتور ويلز.

وواصل الدكتور أحمد بندورة، سرده للقصة، قائلا إن الحادث كان بمثابة إحراج عام للدكتور ويلز، الذي تم اعتقاله لاحقًا لارتكاب جرائم مختلفة وعانى من مشاكل في الصحة العقلية.

وعلى الرغم من سقوط الدكتور ويلز، إلا أن تجاربه مع أكسيد النيتروز مهدت الطريق لتطوير التخدير الحديث، ولا تزال مساهماته في طب الأسنان في الذاكرة حتى يومنا هذا.

ماذا تعرف عن غاز الضحك؟

أكسيد النيتروز (بالإنجليزية: Nitrous oxide)‏ يعرف أيضا بأكسيد النيتروجين الثنائي أو أحادي أكسيد ثنائي النيتروجين، وهو مشهور باسم غاز الضحك لأثاره المنشطة عند استنشاقه.

أكسيد النيتروز مركب كيميائي بالصيغة الكيميائية N2O، في الحالة الطبيعية هو غاز عديم اللون، غير قابل للاشتعال، له رائحة محببة للنفس، شبه حلوة، حيث يستخدم في الجراحة وطب الأسنان لأثاره المسكنة والمخدرة.

إلى جانب استخداماته الطبية، يُستخدم أكسيد النيتروز كوسيلة لتفعيل فترات قصيرة من الأداء الفائق في محركات الحرق الداخلي في السيارات، وذلك يتم بإدخال أكسجين إضافي إلى الشحنة الداخلة، والذي بالتالي يسمح بدخول كمية أكبر من الوقود الذي يتم حرقه وزيادة الكمية الناتجة من الطاقة بشكل مطرد، مؤدياً إلى زيادة القوة التي ينتجها المحرك. 

أكسيد النيتروس موجود في الهواء ويعد من الغازات الدفيئة.

غاز الضحك طب الأسنان أغرب حالة طب أسنان فيسبوك ريلز فيسبوك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

16 درجة دفعة واحدة | الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

رغم التتويج بالدوري.. رامي ربيعة: كولر حزين لهذا السبب

مقابل 5 ملايين دولار.. الشناوي يقترب من الرحيل عن الأهلي| تفاصيل

استمرارها يؤثر على الصحة.. الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة شديدة الحرارة| فيديو

الراحلون عن القلعة البيضاء.. أوسوريو يطيح بـ 7 نجوم فى الزمالك قبل البطولة العربية

وزير الكهرباء للمواطنين ردًا على شكوى انقطاع التيار: استحملونا كام يوم

أزمة قيد.. صفقة انتقال البرازيلي سوزا إلي الأهلي مهددة بالفشل .. تفاصيل

قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة رسميًا.. تعرف على موعد تنسيق المرحلة الأولى

موضوعات متعلقة

قائد قوات الدفاع الجوي لـ"صدى البلد":نمتلك أقوى المنظومات الدفاعية على مستوى العالم

وتستمر قاطرة البناء والتنمية.. الإنتاج الحربي 9 سنوات من الإنجازات تحت قيادة الرئيس السيسي

بعد 50 سنة من الإهمال| رئيس الوزراء: مخططان إستراتيجيان للإسكندرية والبحيرة.. و812 مليار جنيه استثمارات في الإنسان المصري

حصاد "الوزارة" في 7 أيام.. بالإنفوجراف .."العمل" تُصدر تقريراً بشأن مشاركتها في فعاليات مؤتمر العمل الدولي بجنيف بحضور 187 دولة حول العالم

البترول والغاز والثروة المعدنية.. 9 سنوات من التحديات إلى الانطلاق

تقرير برلماني يطالب الحكومة بوضع خطة تفصيلية بشأن الإطار العام لإصلاح بيئة الاستثمار

الأضحية وشروطها وكيفية توزيعها وعمرها ومن تجب عليهم.. اعرف جميع أحكامها

9 سنوات من حكم السيسي.. طفرة في العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي

ترشيحاتنا

سنقطع العلاقات.. تحرك عاجل من العراق بشأن حرق المصحف في السويد

التعليم العالي: مد التقديم لاختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة حتى 3 أغسطس

في أول ظهور .. ديفيد بيكهام يوجه صدمة لعشاق ليونيل ميسي

مصر تستعرض تجربتها في "الحماية الإجتماعية" أمام وزراء عمل مجموعة العشرين بالهند

نزل تاني.. انخفاض يضرب أسعار الذهب وعيار 21 غير متوقع

لافروف يشارك في لقاء استثنائي لوزراء خارجية «بريكس»

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيدة يمنية تبيع حزام فضة من صديقة عمرها فتجد به سحرا

مقطع فيديو يثير الجدل لملياردير يقوم برفع سيارته إلى شقته

وفاة يوتيوبر شهيرة عن عمر يناهز الـ 22 عامًا لإصابتها بمرض غير متوقع

الزمالك فشل في خطفه|نجم الأهلي يكشف تفاصيل الصفقة.. ولهذا السبب لم تتم

فيديو

قفل الجامع ومشي.. مؤذن تونسي يحتج على وقف راتبه بـ 3 تصرفات غريبة|فيديوجراف

مقطع فيديو لمواطن كويتي يثير الجدل حول معاناة أبناء وطنه لهذا السبب

مقطع فيديو لسرقة شاحنة بداخلها طفل رضيع في بوسطن .. اعرف القصة كاملة

بعد سنوات من الانقطاع.. حسام عاشور يكشف سبب تواجده في مقر الأهلي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور صابر حارص يكتب: في الهجرة تتجلى تسعة معان

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

اﻟﻤﺰﻳﺪ