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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

غسل أسنان الخروف بمعجون.. رجل يثير إعجاب المتابعين بأسرع طريقة لتنظيف الأضحية

رجل يثير الجدل بأسرع
رجل يثير الجدل بأسرع طريقة لتنظيف رأس وساقي الأضحية

بمناسبة عيد الأضحى 2023م، كشف مقدم محتوي عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” عن أسرع طريقة يستخدمها لتنظيف رأس الأضحية وساقيها. 

ظهر مقدم المحتوي وهو يقوم أولا بغسل أسنان الضحية باستخدام معجون أسنان ثم ماكينة حلاقة التي يستخدمها الرجال في تنظيف الأضحية من فروها وذلك بعد غسل الفرو بصابون. 

الأضحية

 وقام مقدم المحتوي بتكرار نفس طريقة التنظيف التي وصفها بالأسهل والأسرع على الإطلاق في تنظيف ساق الأضحية أيضا. 

وكانت من أبرز التعلقات على مقطعي الفيديو الذي شاهدهما الملايين وحازا على إعجابهما خلال الساعات القليلة الماضية: “عجبتني الفكرة جدااااااا وهطبقها”، “أسهل وأسرع طريقة فعلا إزاي كانت غايبة عني”، “موفرة في الوقت هنجربها"، “لو حطيتهن في الغسالة أنظف”، “ما عجبتنيش”.

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رجل يثير الجدل بأسرع طريقة لتنظيف الأضحية 
رجل يثير الجدل بأسرع طريقة لتنظيف الأضحية 

 

رجل يثير الجدل بأسرع طريقة لتنظيف الأضحية 

 

رجل يثير الجدل بأسرع طريقة لتنظيف الأضحية 

 

رجل يثير الجدل بأسرع طريقة لتنظيف الأضحية 
رجل يثير الجدل بأسرع طريقة لتنظيف الأضحية 

 

 

 

 

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