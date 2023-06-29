وفرت أجرة الجزار.. سيدة مصرية تنهي أبرز مظاهر عيد الأضحي بمفردها

حقق مقطع فيديو يرصد واحدة من أبرز مظاهر عيد الأضحى المبارك أكثر من 10 ملايين مشاهدة خلال ساعات قليلة من نشره عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

رصد مقطع الفيديو قيام سيدة مصرية من ريفية بإنهاء كل ما يخص الأضحية بمفردها بدون جزار خلال وقت قصير من ساعات النهار أول أيام العيد، معلقة “وفرت أجرة الجزار” بالنسبة للأضحية.

عيد الأضحى 2023

وظهرت السيدة نهاية مقطع الفيديو تطهو كبدة الأضحية “خروف” على “كانون” للإفطار من على سطح منزلها الذي تحيط به الأراضي الزاعية، كما تقوم بتسخين خبز صنعته بنفسها إضافة إلى بعض الخضروات والمخلالات وشاي لعائلتها.

وتقوم السيدة بشكل عام بتقديم محتوى طهي للعديد من أصناف الطعام المصري بطرق ريفية مميزة.

سيدة تنهي أبرز مظاهر عيد الأضحي بمفردها