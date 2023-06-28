سموه «العجل العجيب».. فيديو لحيوان خارق يثير مواقع التواصل| شاهد

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مروعا يوثق هروب عجل قبل ذبحه كأضحية في عيد الأضحى، ولكن لحق به أصحابه في آخر لحظة، لكنهم لم يتمكنوا من ذبحه بسبب قوته الخارقة التي فاقت 10 رجال.

وظهر العجل وهو يجري منهم داخل حجرة مهجورة، ولكنهم أمسكوه وربطوه بعدة أربطة تخطت الـ7 أربطة من كل الاتجاهات، لكن لم يتمكنوا من ذبحه.

واعتبره رواد مواقع التواصل الاجتماعي من العجول العجيبة والخارقة.

الفيديو:

https://fb.watch/lrSH1RSpe5/?mibextid=NnVzG8&startTimeMs=2685

ويعتبر عيد الأضحى المبارك هو يوم عيدنا الأكبر، موسم البشر والسرور والفرح والسعادة، بفضل الله تعالى وكرمه، حيث يقول الله تعالى (قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ) وعندما قدم نبينا الكريم، إلى المدينة المنورة ولهم يوما يلعبون فيهما في الجاهلية ، قال: إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما ، يوم الفطر ويوم النحر).

كما أن عيد الأضحى هو يوم عظيم ويوم مشهود، من أيام الله تعالى، حيث يفرح فيه حجاج بيت الله الحرام بأداء مناسكهم، كما يفرح المسلمون بفضل الله عليهم في العشر الأول من ذي الحجة، وشعيرة الأضحية ولقاء الأهل والأحبة، حيث يقول النبي “أعظم الأيام عند الله يوم النحر، ثم يوم القر) ويوم القر هو اليوم الثاني الذي يلي يوم النحر، لأن الناس يقرون فيه بمني بعد أن فرغوا من أعمال يوم النحر”.

كما أوضحت وزارة الأوقاف في جوابها أن صلاة العيد سنة مؤكدة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسن الاجتماع لصلاة العيد سواء أكانت في ساحة بالخلاء أم في المسجد الجامع، وذلك لمن يستطع الذهاب إلى أي منهما.