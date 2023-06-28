شاهد| زفة عجل في عيد الأضحى

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في أولى أيام عيد الأضحى فيديو مثير للسخرية والضحك، لمجموعة من المعيدين يزفون عجل بالأغاني دي جي موضوع على عربة نقل ويطوفون به الشوارع.

ويوضح الفيديو المتداول، العجل وهو مربوط بحبل ويسحب من قبل مجموعة من المواطنين، وهم يحتفلون بأضحية العجل وسط المارة بالشارع وسط أغاني الدي الجي المتحرك على عربة نصف نقل.

وكان المواطنون اصطفوا حول العجل وهم ويضحكون ويصفقون للعجل قبل الاضحية بيه، وسط الأغاني الشعبية التي تراقص عليها بعض الأطفال في الشارع اثناء مرور العجل بالشارع.

واثار مقطع الفيديو المتداول، سخرية رواد التواصل الاجتماعي فور تداوله، ليحصد الفيديو الاف المشاهدات، والتعليقات.

فيما علق احد رواد التواصل الاجتماعي قائلاً “ أول مرة اشوف عجل بيتزف قبل ما يتنحر في العيد”، فيما علق آخر “ المصريين دول عليهم حبت حاجات غريبة ودمها خفيف، الف مبروك عليكم العجل”.