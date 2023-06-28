عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شاهد| زفة عجل في عيد الأضحى

زفة عجل قبل التضحية
زفة عجل قبل التضحية به

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي  في أولى أيام عيد الأضحى فيديو مثير للسخرية والضحك، لمجموعة من المعيدين يزفون عجل بالأغاني دي جي موضوع على عربة  نقل ويطوفون به الشوارع.

ويوضح الفيديو المتداول، العجل وهو مربوط بحبل ويسحب من قبل مجموعة من المواطنين، وهم يحتفلون بأضحية العجل وسط المارة بالشارع وسط أغاني الدي الجي المتحرك على عربة نصف نقل.

وكان المواطنون اصطفوا حول العجل وهم ويضحكون ويصفقون للعجل قبل الاضحية بيه، وسط الأغاني الشعبية التي تراقص عليها بعض الأطفال في الشارع اثناء مرور العجل بالشارع.

واثار مقطع الفيديو المتداول، سخرية رواد التواصل الاجتماعي فور تداوله، ليحصد الفيديو الاف المشاهدات، والتعليقات.

فيما علق احد رواد التواصل الاجتماعي قائلاً “ أول مرة اشوف عجل بيتزف قبل ما يتنحر في العيد”، فيما علق آخر “ المصريين دول عليهم حبت حاجات غريبة ودمها خفيف، الف مبروك عليكم العجل”.

ولى أيام عيد الأضحى عيد الأضحى رواد مواقع التواصل الإجتماعي زفة عجل عجل عيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أين تذهب حصى رمي الجمرات بعد رميها وكم عددها؟ معلومة لا يعرفها كثير

إعلان عاجل من رئيس وزراء السويد بشأن حرق القرآن أول أيام العيد

أوهمني بشقة والزواج| الطالبة الضحية: عامل السوبر ماركت أقام معي علاقة مرتين

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير سعود بن عبدالله

في عيد الأضحى.. السويد توافق على إحراق المصحف خارج مسجد بستوكهولم

17 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة بطقس أول أيام عيد الأضحى 2023

10 وفيات .. تطوّر في انهيار عقار الإسكندرية

الموسم المقبل | مفاجأة في عقد أوسوريو مع الزمالك

موضوعات متعلقة

وقع من السطوح ومات .. مقطع مروّع لهروب عجل | شاهد

في غيبوبة وتليفونها اتقفل.. شاب يبحث عن والدته المصرية المفقودة في الحج

سائح بريطاني يلقى حتفه بعد تناوله 21 نوعا من الكحول في جامايكا

ضربها وهي بالبيجامة .. رجل يركل امرأة في وجهها بشوارع أيرلندا|شاهد

أبو المهندسين.. وفاة حاج مصري على صعيد عرفات| شاهد

ديناصور العصر.. طائر نورس يبتلع سنجابًا في ثوانٍ |شاهد

مات من الضرب.. وفاة صبي على يد مدرب فنون قتالية بالصين | صور

قمع أخطر العصابات بهندوراس بعد مقتل 47 سجينة | تفاصيل

ترشيحاتنا

شروط نحر الأضحية وما يجزئ منها.. فيديو

الأهلي يتفق على انتقال لاعبه إلى الدوري القطري

مهاجم بلوزداد على رادار الزمالك

غير مطمئن.. بيان عاجل من روسيا بشأن اندلاع حرب نووية

السيطرة على حريق في المسجد الكبير بالجيزة

صدمة عزة بهاء في جنازة زوجها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيها دود.. مخاطر غير متوقعة لتناول الكبدة النية

سعد نبيهة ومدرسة المشاغبين.. ثوابت العيد أخذت الكثير من عمر جيل التسعينات

عشان تاكل براحتك.. طرق طبيعية تمنع آلام القولون

بين السما والأرض.. فيديو مروع لقفز خروف من الطابق الخامس| شاهد

فيديو

مطربة راب شهيرة تضرب حبيبها بالهاتف المحمول في وجهه

أحمد فهمى: مستر إكس مرهق.. وانتظرونى في سفاح الجيزة

هنا الزاهد: أشعر بالأمان مع أحمد فهمى.. تفاصيل بالفيديو

حرق المصحف في السويد.. محاولة جديدة لاستفزاز المسلمين بالعالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ