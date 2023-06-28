بين السما والأرض.. فيديو مروع لقفز خروف من الطابق الخامس| شاهد

تصدر مقطع فيديو يُظهر لحظة هروب خروف من الطابق الرابع مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أثارت المشاهد موجة من الدهشة لدى نشطاء الإنترنت.

وأظهر الفيديو الذي التقطته كاميرا شخص من الشرفة المقابلة، الخروف وهو يحاول الهرب من شقته في الطابق الرابع، وبعد انتظار دقائق طويلة امسك به من قرونه اثنين من الرجال في محاولة لسحبه إلى الأعلى، لكن وزن الخروف الثقيل جعلهما غير قادرين على سحبه.

ولحسن الحظ، تدخل رجل ثالث ووقف في شرفة الطابق الأسفل، وتمكن من دفع الخروف لأعلى، وبعد ذلك تمكن الرجال الآخرين من سحبه إلى الداخل.

وأثنى العديد من المعلقين على الفيديو على شجاعة الرجل الذي تدخل لإنقاذ الحيوان،وأشادوا بتعاون الرجال الثلاثة في إنقاذ الخروف وسحبه إلى الداخل، وعبروا عن امتنانهم لهم على حسن تصرفهم ورحمتهم بالحيوانات.

ويعد هذا المقطع من بين العديد من المقاطع الفيديو التي يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي والتي يتم تصويرها بواسطة الكاميرات المراقبة، حيث يُظهر الفيديو حوادث ومواقف غير متوقعة يتم توثيقها عن طريق الصدفة.