طبيب بيطري يقدم نصائح غير تقليدية لاختيار خروف العيد

أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك، ويقبل الكثيرون قبل العيد على شراء الأضاحي ، وقد يواجه البعض حيرة عند اختيار شراء الأضحية المناسبة، التي يجب اخذها في الاعتبار عند شراء الأضحية لاعتبارها من اهم مظاهر الاحتفال الديني و الاجتماعي لدى المسلمين، اقتداء بالسنة النبوية، لذا نقدم لكم في السطور التالية بعض النصائح التي يجب اخذها في الاعتبار عند شراء الأضحية .

ووفقا للدكتور مؤمن بخيت أستاذ الطب البيطري الذي قدم في تصريحات خاصة لصدي البلد بعض النصائح لاختيار الاضحية ومنها

نصائح لاختيار خروف الاضحية :

⁃ لا تشترى خروف العيد من الباعة المتجولين فقط، بل يكون الشراء من الأماكن المعدة لبيع الخراف أو من مزرعة خاصة أو من الأسواق المعدة لذلك .



⁃ من العلامات المهمة لمعرفة مدى صحة أضحية العيد عامة الانتباه إلى وجود إفرازات ظاهرة من الفم أو الأنف أم لا، وفحص عيني الخروف بحيث تكون لامعة وملتحمة العين وردية اللون وتكون العين نظيفة وليس بها إفرازات أو احمرار.

⁃ إجراء فحص سريع لجسم الخروف لتتميز هل هو سليم أم لا، ومقدار لحم خروف العيد.

⁃ يمكن الضغط على جانبي البطن لمعرفة امتلاء الكرش من عدمه، والامتلاء غير الطبيعي يكون الخروف مضاف للأكل والماء المقدم له ملح كثير



⁃ فحص أسنان الأضاحي اللبنية عند الشراء، ويفضل اختيار تلك التي استبدلت زوجا واحدًا من الأسنان الدائمة.

⁃ يجب أن يكون تنفس الأضحية طبيعي لا يعاني من النهجان أو السعال.

- أن يكون الصوف أو الشعر ناعم الملمس، نظيف، متكامل وغير ناحل، وقوى عند محاولة نزعه باليد.

⁃ يجب فحص العينان بحيث تكون براقه ولامعة وملتحمة العين وردية اللون وتكون العين نظيفة وليس بها إفرازات أو احمرار.

⁃ ينصح أن تكون لية الخروف صغيرة أو متوسطة بالنسبة لحجم الخروف.

⁃ التأكد من أن الجلد خال من الجروح والبقع أو التشققات، ولامع مع عدم وجود أى تقرحات أو تقيحات أو دمامل أو تورمات.

- أن يكون نشيط الحركة ذو شهية مرتفعة وغير كسول.

- فحص قوائم الأضحية، وأن تكون ممتلئة وغير نحيلة، بل مستقيمة وقوية.

- ضع يدك في كل من منطقة الرقبة والظهر ومقدمة الصدر ممتلئة باللحوم، فلا تكون العظام فى هذه المناطق بارزة تحس باليد عند لمسها.