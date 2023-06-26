عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طبيب بيطري يقدم نصائح غير تقليدية لاختيار خروف العيد

صدى البلد

أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك، ويقبل الكثيرون قبل العيد على شراء الأضاحي ،  وقد يواجه البعض حيرة عند اختيار شراء الأضحية المناسبة،  التي يجب اخذها في الاعتبار عند شراء الأضحية لاعتبارها من اهم مظاهر الاحتفال الديني و الاجتماعي لدى المسلمين، اقتداء بالسنة النبوية، لذا نقدم لكم في السطور التالية بعض النصائح التي يجب اخذها في الاعتبار عند شراء الأضحية .

ووفقا للدكتور مؤمن بخيت أستاذ الطب البيطري الذي قدم في تصريحات خاصة لصدي البلد  بعض النصائح لاختيار الاضحية  ومنها

نصائح لاختيار خروف الاضحية :

⁃ لا تشترى خروف العيد من الباعة المتجولين فقط، بل يكون الشراء من الأماكن المعدة لبيع الخراف أو من مزرعة خاصة أو من الأسواق المعدة  لذلك .


⁃ من العلامات المهمة لمعرفة مدى صحة أضحية العيد عامة الانتباه إلى وجود إفرازات ظاهرة من الفم أو الأنف أم لا، وفحص عيني الخروف بحيث تكون لامعة وملتحمة العين وردية اللون وتكون العين نظيفة وليس بها إفرازات أو احمرار.

⁃ إجراء فحص سريع لجسم الخروف لتتميز هل هو سليم أم لا، ومقدار لحم خروف العيد.

⁃ يمكن الضغط على جانبي البطن لمعرفة امتلاء الكرش من عدمه، والامتلاء غير الطبيعي يكون الخروف مضاف للأكل والماء المقدم له ملح كثير
 

⁃ فحص أسنان الأضاحي اللبنية عند الشراء، ويفضل اختيار تلك التي استبدلت زوجا واحدًا من الأسنان الدائمة.

⁃ يجب أن يكون تنفس الأضحية طبيعي لا يعاني من النهجان أو السعال.

- أن يكون الصوف أو الشعر ناعم الملمس، نظيف، متكامل وغير ناحل، وقوى عند محاولة نزعه باليد.
⁃ يجب فحص العينان بحيث تكون براقه ولامعة وملتحمة العين وردية اللون وتكون العين نظيفة وليس بها إفرازات أو احمرار.

⁃ ينصح أن تكون لية الخروف صغيرة أو متوسطة بالنسبة لحجم الخروف.

⁃ التأكد من أن الجلد خال من الجروح والبقع أو التشققات، ولامع مع عدم وجود أى تقرحات أو تقيحات أو دمامل أو تورمات.

- أن يكون نشيط الحركة ذو شهية مرتفعة وغير كسول.

- فحص قوائم الأضحية، وأن تكون ممتلئة وغير نحيلة، بل مستقيمة وقوية.

- ضع يدك في كل من منطقة الرقبة والظهر ومقدمة الصدر ممتلئة باللحوم، فلا تكون العظام فى هذه المناطق بارزة تحس باليد عند لمسها.

اختيار الأضحية الاضحى المبارك الأضحى الاضحية المناسبة الخروف الطب البيطري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا الآن في البنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بعد قرار البنك المركزي

خالد الغندور يطرح سؤالا للجمهور بعد فوز الأهلي على منتخب السويس

دعاء يوم التروية لغير الحاج .. أدركه بـ 6 كلمات جامعة حتى مغيب الشمس

بعد أزمة توقيعه لبراميدز.. والدة سيف فاروق جعفر: أبوه مايعرفش حاجة عننا

بعد قليل.. مرتضى منصور يعلق على أزمة تعاقد بيراميدز مع سيف جعفر

حقيقة وفاة طالب زفتي بعد امتحان الكيمياء.. تفاصيل

فنانة شهيرة تصدم جمهورها: اعتزلت الفن بعد ما أخويا مات قدام عيني

قرار عاجل من الأهلي بشأن مدافع الفريق.. وصفقة جديدة لتدعيم الفريق

موضوعات متعلقة

هؤلاء ممنوعون من تناول العنب .. يسبب لهم كوارث صحية

وفري في الكهرباء.. نصائح لترشيد استهلاك الديب فريزر

من غير مشاكل صحية .. نصائح لأصحاب الأمراض المزمنة خلال الصيام

بخطوات بسيطة .. كيف تزرعي الطموح داخل طفلك

تحذير.. هؤلاء ممنوعون من تناول اللحم الضاني في عيد الأضحى

10 تصرفات تدل علي الزوج المتسلط .. احذريها في شريك حياتك

وصفة سهلة.. طريقة عمل الموزاريلا في المنزل

علامات لو ظهرت عندك تكون إشارة للإصابة بمرض الكلى

ترشيحاتنا

حدائق الري بالقناطر تواصل الاستعداد لاستقبال الزوار خلال عيد الأضحى

أسعار مواد البناء اليوم الاثنين..الأسمنت يواصل التراجع وتذبذب الحديد

طبيب بيطري يقدم نصائح غير تقليدية لاختيار خروف العيد

قبل انطلاقها.. أغنى يوتيوبر في العالم يرفض دعوة للانضمام إلى غواصة تيتان

دعاء يوم التروية للمتوفي .. يستجيب الله رجاء كل داع

أرقام تهمك في الطوارئ.. شرطة النجدة والمرور والإسعاف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة اقتصادية لعمل السينابون

جذابة ولافتة.. أسما شريف منير تثير الجدل بإطلالتها

بهوت شورت.. نادين نسيب تثير الجدل بإطلالة لافتة

يقترب من هذا السعر.. هيفاء وهبي تثير الجدل بفستانها |صور

فيديو

50 ألف قضية ضده.. دواء عالمي شهير يسبب السرطان

لغز الغواصة تيتان..عمل إجرامي أم قضاء وقدر؟ والشركة المصنّعة تعلن عن وظيفة شاغرة..فيديوجراف

التسريب بـ100 جنيه.. شاومينج تنشر أسئلة الكيمياء وضبط طالب صور الامتحان

عريس يوجه تعهد لوالد عروسه في ليلة الزفاف يثير جدل على السوشيال ميديا..شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. لبيك اللهم لبيك

اﻟﻤﺰﻳﺪ