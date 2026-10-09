قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لماذا تتحرك أسعار الذهب في مصر؟.. 4 عوامل تحدد اتجاه السوق .. السيناريوهات المحتملة للتحركات
بعد هجمات الحوثي.. السديس: أمن الحرمين وقدسيتهما خط أحمر لا يمكن تجاوزه
إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم بين سيارتين بطريق الملاحة في طنطا بسبب السرعة الزائدة
بلجيكا .. إلغاء 140 رحلة جوية بسبب احتجاجات النقابات العمالية
الأرصاد تحذر من تقلبات طقس اليوم.. أمطار بمناطق جديدة وانخفاض الحرارة
أنا ضابطة في الشرطة.. القبض على المتهمة بالاعتداء على سائق أتوبيس بالقاهرة
قرار نيابي عاجل بشأن المتهم بإنهاء حياة أبوه وأمه بطنطا
مواعيد مباريات الجولة السادسة لبطولة الدوري المصري
إثيوبيا تتهم إريتريا بشن "غزو شامل".. ومخاوف من حرب إقليمية
الفيديو ورطه.. القبض على المتهم بالتلويح بسلاح أبيض في حفل زفاف صديقه
عاجل.. الرئيس السيسي يصل ماليزيا ورئيس الوزراء أنور إبراهيم في مقدمة مستقبليه
مستشار الرئيس يطمئن المصريين: الدولة مستعدة لأي تطورات فيروسية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

حماة الوطن ينعى النائبة أماني أبو سحلي

وفاة النائبة أماني أبو سحلي
وفاة النائبة أماني أبو سحلي
أميرة خلف

نعى قيادات وكوادر وأعضاء حزب حماة الوطن، النائبة أماني أبو سحلي، عضو مجلس النواب عن الحزب، ببالغ الحزن والأسى، داعين الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته.

وتقدم الحزب بخالص التعازي والمواساة إلى أسرة النائبة الراحلة وذويها، سائلين المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان في هذا المصاب الأليم.

واختتم الحزب نعيه بالدعاء للفقيدة بالرحمة والمغفرة، وأن يجعل مثواها الجنة.

وفاة المستشارة أماني ماهر أبو سحلي

وكان قد خيّم الحزن على أهالي مركز فرشوط بمحافظة قنا، عقب وفاة المستشارة أماني ماهر أبو سحلي، عضو مجلس النواب عن الدائرة، اليوم، وسط حالة من الأسى بين أسرتها وأبناء الدائرة ومحبيها.

ومن المقرر أن تستقبل أسرة الفقيدة المعزين، اليوم، في تمام الساعة الثامنة مساءً، بديوان العائلة، لتلقي واجب العزاء من أهالي فرشوط ومحافظة قنا.

وتوالت مشاعر الحزن والتعازي عقب إعلان الوفاة، حيث دعا محبو النائبة وأبناء دائرتها الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أسرتها وذويها الصبر والسلوان.

أماني أبو سحلي مجلس النواب قنا حماة الوطن حزب حماة الوطن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاهلي

ضربة موجعة لـ عموتة.. تأكد غياب خماسي الأهلي أمام الزمالك

أسعار البنزين والسولار

أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم .. موعد اجتماع لجنة تسعير المحروقات

حالة الطقس

شبورة كثيفة وأمطار رعدية بالقاهرة والمحافظات.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

مصطفي درويش

دفع لي إيجار 3 شهور وبعت لي أكل ومصاريف.. فتاة تروي موقفا إنسانيا لـ مصطفى درويش

منتخب مصر

استياء وتغييرات.. كواليس جلسة اتحاد الكرة مع جهاز المنتخب يوم 12 أكتوبر

سامح حسين

زوجة سامح حسين تكسر صمتها بعد شائعة وفاته: تاني يا جماعة

محمد عبد العظيم

محمد عبد العظيم يتعرض لحادث سير.. والفنان: عشت في رعب

سعر الدولار

أعلى سعر دولار في البنوك الآن

ترشيحاتنا

مبادرة احلال السيارات

عايز عربية جديدة.. حافز يصل إلى 65 ألف جنيه وتقسيط 10 سنوات في مبادرة إحلال السيارات 2026

الاتوبيس الترددي

بزمن تقاطر 10 دقائق.. تفاصيل ومواعيد تشغيل المرحلة الأولى للأتوبيس الترددي BRT

تطبيق التوقيت الشتوي 2026

متى يتم تغيير الساعة؟.. موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2026 في مصر

بالصور

قبل الضغط على الزناد.. ترامب يستعين ببرامج الذكاء الاصطناعي قبل اتخاذ القرارات العسكرية

صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

فستان ناعم.. إلهام شاهين تبهر متابعيها

إلهام شاهين
إلهام شاهين
إلهام شاهين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

المزيد