حماة الوطن ينعى النائبة أماني أبو سحلي

نعى قيادات وكوادر وأعضاء حزب حماة الوطن، النائبة أماني أبو سحلي، عضو مجلس النواب عن الحزب، ببالغ الحزن والأسى، داعين الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته.

وتقدم الحزب بخالص التعازي والمواساة إلى أسرة النائبة الراحلة وذويها، سائلين المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان في هذا المصاب الأليم.

واختتم الحزب نعيه بالدعاء للفقيدة بالرحمة والمغفرة، وأن يجعل مثواها الجنة.

وفاة المستشارة أماني ماهر أبو سحلي

وكان قد خيّم الحزن على أهالي مركز فرشوط بمحافظة قنا، عقب وفاة المستشارة أماني ماهر أبو سحلي، عضو مجلس النواب عن الدائرة، اليوم، وسط حالة من الأسى بين أسرتها وأبناء الدائرة ومحبيها.

ومن المقرر أن تستقبل أسرة الفقيدة المعزين، اليوم، في تمام الساعة الثامنة مساءً، بديوان العائلة، لتلقي واجب العزاء من أهالي فرشوط ومحافظة قنا.

وتوالت مشاعر الحزن والتعازي عقب إعلان الوفاة، حيث دعا محبو النائبة وأبناء دائرتها الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أسرتها وذويها الصبر والسلوان.