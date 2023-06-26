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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

خروف وماعز للموظفين.. هدايا شركة مصرية في عيد الأضحى تتصدر الترند

هدايا شركة مصرية
هدايا شركة مصرية في عيد الأضحى تتصدر الترند

قبل بدأ عيد الأضحى المبارك 2023، تصدر إعلان شركة مصرية عن هدايا أضاحي وقسائم مشتريات إلى موظفيها من الرجال والسيدات الترند عبر السوشيال ميديا. 

عيد الأضحى 2023

قالت الشركة في القرار الإداري الصادر عن إدارة المواد البشرية، بتاريخ اليوم الاثنين: "السادة والسيدات أبناء الشركة، تحية طيبة وبعد، كل عام وأنتم طيبين وبخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك (قلب كبير). 

أضاحى وقسائم مشتريات 

وأضاف الإعلان المتداول بكثرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي: “قررت الشركة التالي، إجازة عيد ابتداء من الثلاثاء حتي الجمعة، صرف 1 ماعز أضحية لكل موظف، صرف 1 خروف أضحية لكل موظفة”. 

وأشار الإعلان المختوم بختم الشركة إلى وجود قسيمة مشتريات بقيمة 3000 جنيه من ماركات شهيرة لكل من الموظفين والموظفات بالشركة. 

وكانت من أبرز التعليقات على الإعلان بهدايا شركة بمناسبة عيد الأضحى: “يا رب شركة زي دي”، “اللهم كثر من أمثالها”، “ليه فيه تفرقة بين الموظفين والموظفات في الأضاحي!”.

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الإعلان 
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