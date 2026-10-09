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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

سفارة سنغافورة بالقاهرة تشكر مستشفيات قصر العيني على رعاية أحد مواطنيها

سفارة سنغافورة بمصر
سفارة سنغافورة بمصر
خاطر عبادة

وجهت سفارة جمهورية سنغافورة بالقاهرة خطاب شكر وتقدير إلى مستشفيات قصر العيني بجامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد سامي عبد الصادق، تقديراً للرعاية الطبية التي قدمها مستشفى الاستقبال والطوارئ لأحد المواطنين السنغافوريين، مشيدة بسرعة الاستجابة والكفاءة المهنية خلال فترة تلقيه العلاج.

وأشادت سفارة سنغافورة في خطابها الموقع من سفير سنغافورة بالقاهرة، بجهود الأطباء وهيئة التمريض والعاملين، وما أبدوه من تفانٍ وحرص على تقديم الرعاية اللازمة، موجهة الشكر إلى الدكتور حسام صلاح مراد عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، والدكتور أحمد ماهر عبد المنعم مدير مستشفى الاستقبال والطوارئ، تقديراً لدورهما في دعم ومتابعة الخدمة الطبية.

خطاب سفير جمهورية سنغافورة بالقاهرة

من جانبه، أكد الدكتور حسام صلاح مراد أن ما تقدمه مستشفيات قصر العيني يجسد دورها الوطني والإنساني ورسالتها في تقديم الرعاية لكل محتاج، مشدداً على أن الحفاظ على حياة المريض وسلامته يمثل أولوية أساسية في منظومة العمل.

وأشار إلى أن قصر العيني سيظل ملاذاً طبياً للمرضى من مصر ومختلف الدول العربية والعالم، بما يمتلكه من كوادر متخصصة وإمكانات علاجية متقدمة، مستنداً إلى تاريخ يمتد لنحو 200 عام من العطاء الطبي والعلمي.

وثمّن الدكتور حسام صلاح تقدير السفارة لفرق العمل بمستشفى الاستقبال والطوارئ، موضحاً أنه يعكس الجهود المتواصلة للأطباء وأطقم التمريض في التعامل مع الحالات الطارئة والحرجة والالتزام بأعلى معايير المهنية، موجهاً الشكر لإدارة المستشفى وكافة العاملين على حرصهم على تقديم أفضل مستويات الرعاية، مؤكداً أن هذا التقدير يجسد روح العمل الجماعي والتكامل داخل المنظومة الطبية.

ويعكس خطاب السفارة ما تتمتع به مستشفيات جامعة القاهرة من خبرات وكفاءات وقدرة على التعامل مع الحالات الحرجة، بما يعزز رسالتها الأكاديمية والطبية والمجتمعية كأحد أبرز الصروح الطبية الجامعية في مصر والوطن العربي.

سفير سنغافورة بالقاهرة مصر القصر العيني

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