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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قبل عيد الأضحى.. اعرف أسعار الماعز والخراف في أسواق البحيرة| شاهد

أسعار الماعز والخراف
أسعار الماعز والخراف بالبحيرة

ارتفاع أسعار العديد من العناصر الغذائية المختلفة ينعكس دائمًا على ارتفاع أسعار اللحوم ، وهو الأمر الذي نشهده في الأسواق المصرية بصورة مستمرة، وخاصة في المناسبات وفترات الأعياد التي يزيد فيها الإقبال على شراء اللحُوم لإعداد الولائم وتحضير العزومات العائلية.

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كما تعد اللحُوم من الأطباق الرئيسية التي يتم إعدادها بعدد لا نهائي من الوصفات على موائد المصريين ، وشهدت أسعار اللحوم خلال الفترة الأخيرة ارتفاعًا كبيرًا في أسواق محافظة البحيرة، الأمر الذي أحدث ضجة كبيرة للمواطنين، حيث يتراوح سعر كيلو اللحوم الضانى ما بين 380 إلى 400 جنيه، مع توقعات بمزيد من الارتفاع مع قرب حلول عيد الأضحى.

تعرف على أسعار الأضحية 

وفيما يلي نتعرف على أحدث أسعار اللحوم مع اقتراب عيد الأضحى المبارك ، حيث قال "أحمد أبو محمد" تاجر مواشي بالبحيرة: "إن أسعار المواشي ارتفعت بشكل كبير خلال الفترة الماضية بنسبة الضعف عن العام الماضي، ويرجع ذلك إلى ارتفاع أسعار الأعلاف خلال الفترة الأخيرة"، لافتا إلى أن سعر الطن الواحد يصل إلى 20 ألف جنيه.

أسعار أضحية عيد الأضحى المبارك 
أسعار أضحية عيد الأضحى المبارك 

وأضاف: السبب في ارتفاعات الأعلاف، هو ارتفاع أسعار المواد الخام المستخدمة في صناعتها، ويُستورد أغلبها مثل فول الصويا والذرة.

وأشار إلى أن طن فول الصويا وصل إلى 35 ألف جنيه، والذرة إلى 25 ألفا، والردة إلى 20 ألفا.

وأكد كذلك ارتفاع أسعار علف "الدِّريس"، لافتا إلى أنه ارتفع من 1500 جنيه للطن الواحد إلى أكثر من 8 آلاف.

وأوضح أن سعر اللحم الضانى القايم يتراوح ما بين 170 إلى 190 جنيها، على حسب وزن ونوع الماعز أو الجدي، مشيرا إلى أن هناك أكثر نوع من الجديان، مثل “البلدي” و"البرقي"، و"غرباوي".

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