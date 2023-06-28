وقع من على السطح ومات.. مقطع مروع لهروب عجل في عيد الأضحى| شاهد

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مروع يوثق هروب بقرة قبل ذبحها كأضحية في عيد الأضحى، وذلك في مدينة مصرية لم يتم ذكرها في مقطع الفيديو لكن اتضح من لهجة الأشخاص الذين تحدثوا في الفيديو.

مقطع مروع لهروب عجل

ويظهر في الفيديو العجل وهو يركض بشكل هائل فوق سطح أحد المنازل، ويصعد على السور الذي يفصل المنزل عن الشارع، ومن ثم يقفز على الأرض من علو 3 طوابق. وبعد سقوطه، تم العثور عليه ميتاً، حيث لقي حتفه جراء السقوط العنيف.

وأثار الفيديو غضباً واسعاً بين المستخدمين على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين عبروا عن استيائهم من هذا الفعل الغير إنساني، ودعوا إلى ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة خلال التعامل مع الأضحية.

ويشهد عيد الأضحى، الذي يصادف العاشر من ذي الحجة من كل عام، تقليداً لذبح الأضاحي وتوزيعها على الفقراء والمحتاجين، وهو تقليد متبع منذ القدم، ولكن يتم ذلك دون تعذيب الأضحية.