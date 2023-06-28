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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

دعاء أول أيام عيد الأضحى.. بـ3 كلمات ذنوبك لن تقطع رزقك أبدا

دعاء أول أيام العيد
دعاء أول أيام العيد الكبير

انقضى يوم عرفة خير أيام الدنيا، لكن هذا لا يعني انتهاء النفحات والعطايا الربانية والبركات ، وإنما هي مستمرة من خلال دعاء أول أيام العيد الكبير أو بصيغة أخرى دعاء أول أيام عيد الأضحى الذي يحل علينا بعد دقائق قليلة مع أذان فجر اليوم الأربعاء ليخبرنا أن أيام عيد الأضحى كما هي أيام فرح وسرور فإنها كذلك أيام ذكر ، حيث إن أيام النحر والتشريق هي أعظم الأيام عند الله؛ قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن أعظم الأيام عند الله: يوم النحر، ثم يوم القر»، من هنا تأتي أهمية دعاء أول أيام العيد الكبير ، والذي يعد من الأدعية المستجابة لذا لا ينبغي الغفلة عنه مثل الكثيرون.

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 أول أيام عيد الأضحى 

يعد اليوم العاشر من شهر ذي الحجة ذي الحجة أول أيام عيد الأضحى وهو يوم النحر  أعظم الأيام عند الله؛ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن أعظم الأيام عند الله: يوم النحر، ثم يوم القر»، ومع سرور الناس بالعيد قد يغفل بعضهم عن ذكر الله، قال سبحانه: (وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ)، قال ابن عباس رضي الله عنهما: «الأيام المعدودات: أيام التشريق، وهي ثلاثة أيام بعد النحر»، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أيام التشريق: أيام أكل، وشرب، وذكر لله».

دعاء أول أيام العيد الكبير

قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن ذِكر الله سبحانه وتعالى من أفضل الأعمال الصالحة اليسيرة التي تقرب المسلم إلى ربه سبحانه وتعالى، منوهًا بأن الله تعالى مدح عباده الذاكرين في كتابه بأجل الذكر، فقال الله سبحانه: «إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ» (آل عمران:190-191).

وأوضح “ وسام”  أن هناك ثلاث كلمات تغفر الذنوب التي تقطع الرزق ، بل وتوسعه ، لما روي عن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه - في صحيح الترمذي | الصفحة أو الرقم : 3466، وحدثه الألباني، عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم -: ( من قال : سُبْحـانَ اللهِ وَبِحَمْـدِهِ مائةَ مرةٍ غُفرَتْ له ذنوبُه وإنْ كانتْ مثلَ زبَدِ البحرِ ) أخرجه الترمذي (3466) واللفظ له، وأخرجه البخاري (6405)، ومسلم (2691) بلفظ: "مائة مرة حطت خطاياه".

وتابع:  وفي رواية أخرى : (مَن قال: سُبْحانَ اللَّهِ وبِحَمْدِهِ، في يَومٍ مِائَةَ مَرَّةٍ؛ حُطَّتْ خَطاياهُ وإنْ كانَتْ مِثْلَ زَبَدِ البَحْرِ، ولَمْ يَأْتِ أَحَدٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ، بِهِ إِلَّا أَحَدٌ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ أَوْ زَادَ عَلَيْهِ)، منوهًا بأن من قاله بعد أذان الفجر إلى أن يقيم المؤذن للصلاة يوسع الله تعالى رزقه.

واستشهد بما روي عن بن عمر رضى الله عنهما، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- جاءه رجل يسأل أنه قد ضاق رزقه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أين أنت من تسبيح الملائكة، فسأله سيدنا عبدالله بن عمر ما هو يا رسول الله تسبيح الملائكة، فقال -صلى الله عليه وسلم- «سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، أستغفر الله -مائة مرة بين أذان الفجر والإقامة- فإن هذا يفتح أبواب الرزق».

وأضاف أنه ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه رجلاً يسأله أنه قد ضاق رزقه فقال -صلى الله عليه وسلم- أين أنت من تسبيح الملائكة؟ فسأله سيدنا عبدالله ابن عمر ما هو يا رسول الله قال (( سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم)) (( أستغفر الله)) مائة مرة بين أذان الفجر وإقامته فإن هذا يفتح أبواب الرزق .

ونبه إلى أن ذِكرُ اللهِ سُبحانَه وتعالَى ممَّا يُؤنِسُ الرُّوحَ والقَلبَ، ويَرزُقُ النَّفْسَ الطُّمأْنينةَ، ويُثقِّلُ مَوازينَ العَبدِ بالحَسَناتِ، ويُنَجِّي اللهُ تعالَى به صاحِبَه مِنَ الهَمِّ والغَمِّ، فيَكشِفُ ضُرَّه ويُذهِبُ غَمَّه، وفي هذا الحَديثِ دَلَّ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم المسلِمَ على ما تُوضَعُ به خَطايا العَبدِ وذُنوبُه وتُمْحَى، ولو كانتْ كَثيرةً كَزَبَدِ البَحْرِ.

وأشار إلى أن زبد البحر هو: ما يَعْلو البَحْرَ مِن الرغْوةِ والفَقاقيعِ عندَ تموُّجِه وهَيَجانِه، ويُعبَّرُ به عن كَثْرةِ الذُّنوبِ وعَدَمِ حَصرِها، ومعَ كَثْرتِها الهائلةِ يَغفِرُها اللهُ لِمَن أتى بهذا الذِّكرِ، وتلك مُبالَغةٌ في بَيانِ سَعةِ مَغفرةِ اللهِ تعالَى وعَظيمِ رَحْمتِه؛ وذلك بأنْ يقولَ في اليومِ مِائةَ مرَّةٍ: «سُبحانَ اللهِ وبِحَمْدِه».

واستطرد: أي: أَحْمَدُ اللهَ على ما يَسَّرَ مِن التَّسبيحِ والطَّاعاتِ، والتَّسبيحُ: تَنْزِيهُ اللهِ تعالَى عن كلِّ نَقْصٍ وعَيْبٍ.
والذُّنُوبُ التي تُحَطُّ بالتَّسبيحِ هي الصَّغائرُ -وقيل: يُحتَملُ الكبائِرُ- التي تَتَعَلَّقُ بِحُقوقِ اللهِ تعالَى لا بِحُقوقِ العِبادِ؛ لأنَّ حُقوقَهم لا تَنحَطُّ إلَّا باسترضائِهِم.

سنن عيد الأضحى لغير الحاج

1-  الأُضحية والمُضحّي الأضحية قُرَبةُ العبد إلى ربّه في ضُحى يوم العيد، بنوعٍ من بهيمة الأنعام؛ البَقَر، أو الغنم، أو المَعْز، أو الإبل، بنيّة التقرّب من الله -تعالى-وهي من أحبّ الأعمال إلى الله -تعالى.

2-  صَلاَةُ عِيدِ الأَضْحَى تعتبر صلاة العيد من السُنَن المؤكّدة .

3-  الذّهاب إلى مصلّى العيد مشياً، وترك الرُّكوب في ذهابه إلى المُصلّى، وإيابه منه، والحرص على مخالفة الطريق؛ فيكون الذّهاب إلى المُصلّى من طريقٍ، والعودة من طريقٍ آخرٍ؛ لثبوت ذلك من فَعْل النبيّ -عليه الصلاة والسلام-.

4- التكبير يُسنّ للمسلم باتّفاق أصحاب المذاهب الأربعة أن يجهر بالتكبير عند خروجه إلى صلاة العيد يوم الأضحى، كما يُشرع في حقّه التكبير من فجر يوم عرفة، إلى عصر آخر يومٍ من أيّام التّشريق، وذلك بعد أداء كلّ صلاةٍ.

5-  التطيب والاغتسال  يُستحبُّ الاغتسال يوم العيد باتفاق الفقهاء، أما وقت الغسل ففيه سعة، فمنهم من يرى أنَّه بعد الفجر، وقال آخرون يستحب الغسل قبل الفجر، ومن السنة أن يتطيب الرجل في يوم العيد ويرتدي أجمل ما عندهم من الثياب، وكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يلبس في العيد أجمل الثياب.

6- التجمل يوم العيد التجمّل يوم العيد.

7-  مخالفة الطريق بالعودة من صلاة العيد  كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا جاء العيد يذهب للصلاة من طريق، وعند عودته يرجع من طريق آخر.

8- تبادل التهنئة وتأخير الأكل لبعد الصلاة تبادل المسلمين التهنئة يوم العيد فيما بينهم بالسلام والمصافحة سنّة.

9-  ويُستحبُّ في يوم عيد الأضحى أن يؤخِّر المسلم طعامه إلى حين رجوعه من صلاة العيد كما كان يفعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فعن بريدة بن الحصيب الأسلمي: (كان النبيُّ -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- لا يخرج يومَ الفطرِ حتى يطعمَ، ولا يطعمُ يومَ الأضحى، حتى يصلي).

 

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