دعاء يوم عرفة للمظلومين.. 4 كلمات قرآنية تنصرك على الظالم مهما بلغ جبروته

لاشك أن دعاء يوم عرفة يعد من أهم الأدعية المستجابة، بل يمكن القول إنه بوابة النجاة ونهاية الأحزان ، وحيث إن الدنيا دار ابتلاء وشقاء فما أكثر المظلومين فيها، الذين ينتظرون نصر الله وقد أعيا الظلم قلوبهم ، فالظلم يعد من أشد البلايا في الدنيا ، فإذا كان دعاء المظلوم لا يرد فإنه عندما يكون دعاء يوم عرفة للمظلوم فإنه يعجل بالاستجابة ومن ثم النصر والفرج ، فهو السبيل لإنهاء انتظار المظلومين نهاية سعيدة وجبرًا جميلاً، لذا على كل ظالم أن يحذر دعاء يوم عرفة للمظلوم فبه يحين وقت الحساب ونيل جزاء ظلمه.

دعاء يوم عرفة للمظلومين

قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه لا ينبغي للمُسلم أن يدعو على ظالمه باللعن والطرد من الجنة ومن رحمة الله سبحانه وتعالى، وإنما عليه أن يفوض أمره لله تعالى ويطلب النصر والجبر منه ، ويقول : ( ربي إني مغلوب فانتصر).

وأوضح «عويضة» ، أنه لا ينبغي للإنسان أن يكون معتديًا في الدعاء، مشيرًا إلى أن المُسلم إذا ما ظُلم عليه أن يكتفي بعبارة «حسبي الله ونعم الوكيل»، مؤكدًا أنه يكفي المظلوم أن يفوض أمره لله سبحانه وتعالى فيمن ظلمه، وليدع ربه جل وعلا يفعل بظالمه ما يشاء، منبهًا إلى أن مثل هذه الأدعية فيها اعتداء وقسوة من قلب الإنسان.

وأضاف أنه ربما يهدي الله سبحانه وتعالى الظالم، فيعتذر ويرد المظالم ويعود إلى ربه مرة أخرى، منوهًا بأن هذا ما نرجوه لكل ظالم ومخطئ، ولنحذر اللعن والطرد من رحمة الله، يكفي كل من ظُلم أن يُفوض أمره إلى الله.

وورد أنه يجوز للعبد المظلوم الدعاء على الظالم أي أن يدعو على ظالمه ، فقد قال الله -تعالى- في القرآن الكريم: «لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ»، وجاء في تفسير ابن كثير حول الآية الكريمة السابقة عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنّ الله لا يحب بأن يدعو أحدًا على أحدٍ إلّا إن كان مظلومًا، فقد أجاز الله سبحانه وتعالى للمظلوم أن يدعو على من ظلمه، فهي رخصة للمظلوم تعطيه حق الدعاء على الظالم ، كما جاء في تفسير السعديّ حولها أيضًا، أي يجوز للعبد المظلوم الدعاء على الظالم .

دعاء للمظلوم يوم عرفة من القرآن

قوله -تعالى-: (فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ). قوله -تعالى-: (وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ). قوله -تعالى-: ( إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ). قوله -تعالى-: (حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ . نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ). قوله -تعالى-: (أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ). قوله -تعالى-: (أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ). قوله -تعالى-: (حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ) قوله -تعالى-: (رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا). قوله -تعالى-: (عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا ربَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ* وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ). قوله -تعالى-: (فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ). قوله -تعالى-: (رَبِّ انْصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ). قوله -تعالى-: (وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا). قوله -تعالى-: (رَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا* إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا* رَّبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا).

دعاء يوم عرفة لنصرة المظلوم

يا من سلطانك فوق كل سلطان، ويا من جبروتك فوق كل جبروت، عبدك الظالم ظن أنك لن تقدر عليه، أتوسل إليك أن تريني فيه عجائب قدرتك وأن تشفي صدري من لهيب الظلم، وأن تنزل بي من رحمتك ولطفك يا رحمن يا رحيم.

يا منتقم لعبادك المقهورين، لن يأتني النصر إلا منك، ولن يأتني الفرج إلا من عندك، فلا تخذل عبد لجأ إليك وليس له سواك يا رب العالمين.

ربّ إني مظلوم فانتصر، اللهم إنه لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء.

يا الله نستغيث بك وحدك ونستعين بك وحدك ونتوكل عليك وحدك وننتصر بك وحدك،لا شريك لك ولا ند لك ولا خصم لك ،أنت الواحد القهار بيدك الخير وإنك على كل شئ قدير.

يا الله.. يا من وعدت ألا ترد للمظلوم دعوة، يا من حرّمت الظلم على نفسك ولا ترضاه لعبادك، أنا عبدك الضعيف المظلوم المقهور، الذي لا حيلة ولا قوة له إلا بك، أتوسل إليك ألا تتركني في ضعفي، وأن تداوي لي ألمي، وأن تنصرني على من قهرني، وألا تأخذك به شفقة ولا رحمة، يا منتقم لعبادك يا رب العالمين.

يا الله.. لا استطيع رد الظلم عن نفسي وليس لي إلا بابك أقف أمامه أسأله النصر، فلا تغلقه في وجهي، ولا ترد دعائي يا وكيل عبادك يا أرحم الراحمين.

يا رب.. ظُلمت ولا أملك إلا الدعاء، وما خاب من استنصر بك، وما خُذل من استعان بك، يا الله أتوسل إليك أني مغلوب فانتصر.

يا بصير بعبادك، أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تجبر كسر قلبي، وأن تكفني شر ما أفجعني وأحزنني ومّكن الحزن من قلبي، وأن ترفع عني الظلم الذي اعتصر نفسي وروحي، فأنا عبدك وأرجو رحمتك فلا تخذلني يا رب العالمين.

اللهم إليك أشكو ضعف قوتي ، وقلة حيلتي، وهواني على الناس، أنت أرحم الراحمين، إلى من تكلني، إلى عدو يتجهمني ، أو إلى قريب ملكته أمري ، إن لم تكن غضبان علي فلا أبالي، غير أن عافيتك أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة ، أن تنزل بي غضبك، أو تحل علي سخطك ، لك العتبى حتى ترضى ، ولا حول ولا قوة إلا بك.

اللهم فارج الهم، وكاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، أن ترحمني ، أن ترحمني، رحمة تغنيني بها عن من سواك اللهم اجعل لي من كل هم يهمني فرجا و مخرجا، وارزقني من حيث لا احتسب يا غياث المستغيثين يا مجيب دعاء المضطرين.

اللهم اجعل حظّ عبادك المظلومين والمستضعفين في الأرض وافراً ونصيبهم كبيراً، وما أنزلت من شر وبلاء وداء وسوء وفتنة فاصرفه عنا وعن الإسلام والمسلمين، واجعله في الظالمين وأعوانهم ومن ركن إليهم ومن والاهم ممّن يصرّون على ما يفعلون وهم يعلمون، يا رب العالمين.

اللهم لا تجعل لكافر على مؤمن سبيلاً ولا لظالم على مظلوم سبيلاً، ربّنا افتح بيننا وبين الظالمين بالحقّ وأنت خير الفاتحين.

اللهم أنت ولي قلبي إذا ضاق، اللهم أنت حسبي إذا ظلمني ظالم ولم يراعي ثقل هذا الظلم على صدري اللهم اشرح صدري، ويسر أمري، وفرج همي، واكشف كربتي.

اللهم فرج همي وضيقي وكربى وارفع الظلم عني وعن كل مظلوم يا رب واجبر يا الله بالمنكسر قلوبهم.

حسبي الله ونعم الوكيل فيمن أذاني اللهم بحق جاهك وجلالك وعزتك وعظمتك التي يهتز لها الكون اسألك بعزتك التي يهتز لها العرش ومن حوله اللهم انصرني على من ظلمني اللهم أنك لا ترضى الظلم لعبادك اللهم أنك وعدتنا ألا ترد للمظلوم فأنت العدل والعدل قد سميت به نفسك اللهم انصرني على من ظلمني.

اللهمّ إنّ الظالم مهما كان سلطانه لا يمتنع منك فسبحانك أنت مدركه أينما سلك، وقادر عليه أينما لجأ، فمعاذ المظلوم بك، وتوكّل المقهور عليك، اللهم إنى استغيث بك بعدما خذلني كل مغيث من البشر، واستصرخك إذا قعد عنى كل نصير من عبادك، وأطرق بابك بعد ما أغلقت الأبواب المرجوة، اللهم إنك تعلم ما حلّ بي قبل أن أشكوه إليك، فلك الحمد سميعًا بصيرًا لطيفًا قديرًا.

ألا أن نصر الله قريب سبحانه وتعالى وأفوض أمري إلى الله من ظن أن الباطل سينتصر على الحق فقد أساء الظن بالله.

اللهم أنت الناصر وأنت المعين وأنت على كل شيء قدير اللهم أهلك الظالمين بالظالمين اللهم سلط عليهم عذابك يا جبار السموات والأرض.

اللهم إنا نشكو إليك وحدك وإنك القادر على كل ظالم وكل من ساهم في الظلم والفساد والطغيان.

اللهم كن لي مؤيداً وناصراً، وكن بي رؤوفاً رحيماً، يا خير المسؤولين، إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي، فارحمني بقدرتك علي، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم اغفر لي كل ذنب، واحفظني من كل جنب، وفرج عني كل كرب.

اللهم إني أسألك أن ترفع ذكرى وتضع وزري، وتصلح أمري وتطهر قلبي وتحصن فرجي، وتنور قلبي وتغفر لي ذنبي، وأسألك الدرجات العلى من الجنة.

اللهم يا الله، يا رباه، يا غوثاه، يا من يجيب المضطر إذا دعاه، يا من يسمع العبد إذا ناداه، أناديك يا الله، وأدعوك يا رباه، أن تكشف عني همي وتزيل غمي، يا كاشف الهم، ويا مزيل الغم، يا رحمن يا رحيم، يا عفو يا كريم، ارحمني وعافني، وشافني واعف عني، يا رب العالمين.



