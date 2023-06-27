عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

دعاء يوم عرفة للعتق والرزق.. علي جمعة: تمسكوا بـ3 أدعية إلى المغرب

دعاء يوم عرفة
دعاء يوم عرفة

 لعل دعاء يوم عرفة  لغير الحجاج مكتوب، من أهم الأدعية في هذه الساعة حيث يبحث عنه كثير من الصائمين، الذين عرفوا فضل صيام يوم عرفة وحرصوا على اتباع هذه السنة النبوية الشريفة ومن ثم اغتنامها، ولأن دعاء يوم عرفة لغير الحجاج يجمع الكثير من أسباب الاستجابة يتصدر قائمة أقوى الأدعية ، حيث إنه دعوة الصائم التي لا ترد في يوم عرفة المبارك، وهو ما يجعله أحرى للاستجابة، بما يجعل دعاء يوم عرفة للصائمين أوسع بوابات الخيرات والأرزاق وتحقيق المعجزات والأحلام المستحيلة.

صيام يوم عرفة 2023.. الإفتاء: احذره في هذه الحالة

أفضل دعاء يوم عرفة.. 8 كلمات أوصى بها النبي فهل تعرفها؟

دعاء يوم عرفة 

 قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إنه ورد عن السلف الصالح أن خير الدعاء دعاء يوم عرفة ، سواء للحجاج وغير الحجاج، منوهًا بأن هناك أدعية يوم عرفة للصائمين من غير الحجاج ، فيما ورد عن الإمام علي بن أبي طالب –رضي الله تعالى عنه- أوصى الصائمين  بالإكثار من هذا الدعاء بثلاثة أمور في دعاء يوم عرفة ، أولها العتق من النار، وثانيها سعة الرزق الحلال، وثالثها صرف فسقة الجن والإنس.

دعاء يوم عرفة للصائمين مكتوب ، واستشهد بما قال الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه : «ليس في الأرض يوم إلا لله فيه عتقاء من النار، وليس يوم أكثر فيه عتقًا للرقاب من يوم عرفة، فأكثر فيه أن تقول: اللهم أعتق رقبتي من النار، وأوسع لي من الرزق الحلال، واصرف عني فسقة الجن والأنس».

دعاء يوم عرفات مستجاب 

 أوصى الرسول -صلى الله عليه وسلم- بالإكثار بالدعاء في يوم عرفة، الموافق التاسع من شهر ذي الحجة وأكدت السنة النبوية أن دعاء يوم عرفة مستجاب، ووردت صيغة دعاء يوم عرفة في حديث نبوي صحيح وهو: «لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ».  
 ويستحب الإكثار من الذكر والدعاء في يوم عرفة، والدعاء بأنواع الأدعية، يدعو لنفسه، ولوالديه، وأقاربه، وأصحابه، وأصدقائه، وأحبابه، وسائر مَن أحسن إليه، وجميع المسلمين، وعلى المسلم أن يجتهد في ذلك اليوم قدر استطاعته؛ فهذا اليوم أفضلُ أيام السنة للدعاء، وقد ورد في فضل الدعاء يوم عرفة عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ قَالَ: «خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» رواه الترمذي.

دعاء يوم عرفة عند الإفطار

 ورد من دعاء يوم عرفة للصائمين عند الإفطار، عن عبدالله بن عمر -رضي الله عنه- قال: (كانَ النَّبيُّ - صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ - إذا أفطرَ قال: ذهبَ الظَّمأُ وابتلَت العروقُ و ثبُتَ الأجرُ إن شاءَ اللهُ)، و((ذهب الظمأ)) أي: انتهى الشعور بالعطش، و((وابتلت العروق)) أي: رطبت بزوال اليبوسة الحاصلة من العطش، أما ((وثبت الأجر)) أي: زال التعب وحصل الثواب؛ وهذا حث على العبادات؛ فإن التعب يسير لذهابه وزواله، والأجر كثير لثباته وبقائه، فيما أن قوله : ((إن شاء الله)) قول متعلق بالأجر؛ لئلا يجزم كل أحد؛ فإن ثبوت أجر الأفراد تحت المشيئة الإلهية .

و كان النبي - صلى الله عليه وسلم-يقول أيضًا: " اللهم إنّي أسألُكَ برحمتِكَ التي وسِعَتْ كلَّ شيءٍ أن تغفِرَ لي"، رواه ابن ماجه من دعاء عبد الله بن عمرو بن العاص، وحسّنه ابن حجر في تخريج الأذكار.

 صيام يوم عرفة 

يعد صيام يوم عرفة هو اليوم التاسع من ذى الحجة لغير الحاج سُنّة مؤكدة؛ حيث صامه النبي صلى الله عليه وسلم وحثّ عليه، حيث اتفق الفقهاء على استحباب صوم يوم عرفة لغير الحاج، ورَوَى أَبُو قَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، أَحْتَسِبُ عَلَى الله أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ، وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ». أخرجه مسلم.

كما أن صيام يوم عرفة له فضل عظيم ، لأن يوم عرفة مِن أفضل الأيام، لما قَالَتْه عَائِشَةُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ الله فِيهِ عَبْدًا مِنْ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ وَإِنَّهُ لَيَدْنُو ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمْ الْمَلَائِكَةَ فَيَقُولُ مَا أَرَادَ هَؤُلَاءِ». رواه مسلم (1348).

 

دعاء يوم عرفة دعاء يوم عرفة 2023 دعاء يوم عرفات دعاء يوم عرفات مستجاب دعاء يوم عرفة لغير الحجاج دعاء يوم عرفة للصائم دعاء يوم عرفة عند الإفطار دعاء يوم عرفة مكتوب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

600 جنيه الآن في وقفة العيد| مفاجأة بأسعار الذهب وهذا ثمن عيار 21

طارق السيد عبر فيسبوك: كواليس خطيرة بين سيف فاروق جعفر ولاعب الأهلي

دعاء يوم عرفة .. 17 كلمة رددها الأنبياء جامعة للخيرات وأفضل 310 أدعية مستجابة

قرارات نارية من إدارة الزمالك تجاه سيف جعفر ويوسف أسامة نبيه

مفاجأة.. ثنائي الأهلي ينتقل لـ زد بعقود بيع نهائي

موعد اذان الفجر ومواقيت الصلاة يوم عرفة .. وعدد ساعات الصوم

دعاء يوم عرفة لشفاء المريض.. احرص عليه بين العصر والمغرب

رفضوا الخطبه .. الطالبة سلمت نفسها لاحضانه لإشباع كبت شهوته

ترشيحاتنا

بـ 2500 جنيه.. تراجع سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء وقفة عرفات

بث مباشر من جبل عرفات لنقل شعائر الركن الأعظم

دعاء يوم عرفة للعتق والرزق.. علي جمعة: تمسكوا بـ3 أدعية إلى المغرب

حادثة مؤسفة بـ أمريكا.. محرك طائرة ينهي حياة شاب

خرجوا من المستشفى.. الصحة تزف نبأ سارًا بشأن مصابي عقار الإسكندرية المنهار

موعد مباراة منتخب مصر الأولمبي أمام مالي في كأس أمم أفريقيا للشباب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في يومها العالمي .. أضرار النظارات الشمسية المضروبة

خبير يحذر من تخزين اللحمة في الأكياس العادية .. عادة خاطئة

صور جديدة من العرض الخاص لفيلم البعبع

الأساتذة و100 سنة غناء| قصة أزمة بين علي الحجار ومدحت صالح قد تصل للقضاء

فيديو

أول ظهور لعائلة أمير كرارة فى العرض الخاص لفيلم البعبع.. شاهد

خد العقود ومشي.. القصة الكاملة لأزمة لاعب الزمالك سيف جعفر

المداح حقيقة.. محمد رياض يروى 3 مواقف غريبة تعرض لها بسبب الجن هايم

بسبب المداح 3 .. سر حيرة محمد رياض | شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. لبيك اللهم لبيك

اﻟﻤﺰﻳﺪ