دعاء يوم عرفة للعتق والرزق.. علي جمعة: تمسكوا بـ3 أدعية إلى المغرب

لعل دعاء يوم عرفة لغير الحجاج مكتوب، من أهم الأدعية في هذه الساعة حيث يبحث عنه كثير من الصائمين، الذين عرفوا فضل صيام يوم عرفة وحرصوا على اتباع هذه السنة النبوية الشريفة ومن ثم اغتنامها، ولأن دعاء يوم عرفة لغير الحجاج يجمع الكثير من أسباب الاستجابة يتصدر قائمة أقوى الأدعية ، حيث إنه دعوة الصائم التي لا ترد في يوم عرفة المبارك، وهو ما يجعله أحرى للاستجابة، بما يجعل دعاء يوم عرفة للصائمين أوسع بوابات الخيرات والأرزاق وتحقيق المعجزات والأحلام المستحيلة.

دعاء يوم عرفة

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إنه ورد عن السلف الصالح أن خير الدعاء دعاء يوم عرفة ، سواء للحجاج وغير الحجاج، منوهًا بأن هناك أدعية يوم عرفة للصائمين من غير الحجاج ، فيما ورد عن الإمام علي بن أبي طالب –رضي الله تعالى عنه- أوصى الصائمين بالإكثار من هذا الدعاء بثلاثة أمور في دعاء يوم عرفة ، أولها العتق من النار، وثانيها سعة الرزق الحلال، وثالثها صرف فسقة الجن والإنس.

دعاء يوم عرفة للصائمين مكتوب ، واستشهد بما قال الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه : «ليس في الأرض يوم إلا لله فيه عتقاء من النار، وليس يوم أكثر فيه عتقًا للرقاب من يوم عرفة، فأكثر فيه أن تقول: اللهم أعتق رقبتي من النار، وأوسع لي من الرزق الحلال، واصرف عني فسقة الجن والأنس».

دعاء يوم عرفات مستجاب

أوصى الرسول -صلى الله عليه وسلم- بالإكثار بالدعاء في يوم عرفة، الموافق التاسع من شهر ذي الحجة وأكدت السنة النبوية أن دعاء يوم عرفة مستجاب، ووردت صيغة دعاء يوم عرفة في حديث نبوي صحيح وهو: «لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ».

ويستحب الإكثار من الذكر والدعاء في يوم عرفة، والدعاء بأنواع الأدعية، يدعو لنفسه، ولوالديه، وأقاربه، وأصحابه، وأصدقائه، وأحبابه، وسائر مَن أحسن إليه، وجميع المسلمين، وعلى المسلم أن يجتهد في ذلك اليوم قدر استطاعته؛ فهذا اليوم أفضلُ أيام السنة للدعاء، وقد ورد في فضل الدعاء يوم عرفة عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ قَالَ: «خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» رواه الترمذي.

دعاء يوم عرفة عند الإفطار

ورد من دعاء يوم عرفة للصائمين عند الإفطار، عن عبدالله بن عمر -رضي الله عنه- قال: (كانَ النَّبيُّ - صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ - إذا أفطرَ قال: ذهبَ الظَّمأُ وابتلَت العروقُ و ثبُتَ الأجرُ إن شاءَ اللهُ)، و((ذهب الظمأ)) أي: انتهى الشعور بالعطش، و((وابتلت العروق)) أي: رطبت بزوال اليبوسة الحاصلة من العطش، أما ((وثبت الأجر)) أي: زال التعب وحصل الثواب؛ وهذا حث على العبادات؛ فإن التعب يسير لذهابه وزواله، والأجر كثير لثباته وبقائه، فيما أن قوله : ((إن شاء الله)) قول متعلق بالأجر؛ لئلا يجزم كل أحد؛ فإن ثبوت أجر الأفراد تحت المشيئة الإلهية .

و كان النبي - صلى الله عليه وسلم-يقول أيضًا: " اللهم إنّي أسألُكَ برحمتِكَ التي وسِعَتْ كلَّ شيءٍ أن تغفِرَ لي"، رواه ابن ماجه من دعاء عبد الله بن عمرو بن العاص، وحسّنه ابن حجر في تخريج الأذكار.

صيام يوم عرفة

يعد صيام يوم عرفة هو اليوم التاسع من ذى الحجة لغير الحاج سُنّة مؤكدة؛ حيث صامه النبي صلى الله عليه وسلم وحثّ عليه، حيث اتفق الفقهاء على استحباب صوم يوم عرفة لغير الحاج، ورَوَى أَبُو قَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، أَحْتَسِبُ عَلَى الله أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ، وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ». أخرجه مسلم.

كما أن صيام يوم عرفة له فضل عظيم ، لأن يوم عرفة مِن أفضل الأيام، لما قَالَتْه عَائِشَةُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ الله فِيهِ عَبْدًا مِنْ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ وَإِنَّهُ لَيَدْنُو ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمْ الْمَلَائِكَةَ فَيَقُولُ مَا أَرَادَ هَؤُلَاءِ». رواه مسلم (1348).