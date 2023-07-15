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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أسنان القاهرة تنظم زيارات للطلاب وأعضاء هيئة التدريس إلى المشروعات القومية

طلاب جامعة القاهرة
طلاب جامعة القاهرة

نظمت كلية طب الأسنان جامعة القاهرة زيارات إلى المتحف المصري الكبير والعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك ضمن خطة الكلية لتنظيم زيارات إلى عدد من المشروعات الجديدة تنفيذا لتكليف للرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحت إشراف الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، والدكتور هشام عبد الحكم، عميد كلية طب الأسنان، والدكتور جيرالدين محمد أحمد، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وقال الدكتور هشام عبد الحكم، عميد كلية طب الأسنان جامعة القاهرة، إن تنظيم الزيارات إلى المشروعات القومية لا يقتصر فقط على الطلاب وإنما شباب أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والموظفين والعاملين بالكلية، وذلك للتعريف بأهمية وحقيقة تلك المشروعات.

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وأكد عميد كلية طب الأسنان أن تلك الزيارات كانت بالترتيب مع المشرفين على المشروعات قبل زيارتها، وتوفير مرشدين ومسئولين خلال الزيارات للرد على كافة استفسارات الطلاب خصوصا والتفاعل معهم.

وأضاف عبد الحكم أن الزيارات إلى المشروعات القومية رفعت من الوعي لدى الطلاب نظرا لما شاهدوه من إنجازات ملموسة في الواقع، مشيرا إلى استمرارية تنظيم مثل تلك الزيارات خلال الفترة المقبلة.

كلية طب الأسنان جامعة القاهرة المتحف المصري الكبي الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة كلية طب الأسنان

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