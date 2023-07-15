تنسيق الجامعات 2023.. تفاصيل ضوابط وشروط امتحان القدرات لكليات فنون جميلة وتطبيقية

تنسيق الجامعات 2023.. يتساءل عدد كبير من طلاب الثانوية العامة 2023 بعد الانتهاء من أداء الامتحانات وانتظار نتيجة الثانوية العامة 2023 عن كل ما يتعلق بالتسجيل في اختبارات قدرات كليات فنون جميلة وتطبيقية وتربية فنية لهذا العام .

اختبار القدرات 2023

وتقرر فتح موقع تنسيق الجامعات 2023 لتسجيل طلاب الثانوية العامة في اختبارات القدرات 2023.

و أعلنت وزارة التعليم العالي عن إتاحة الفرصة أمام الطلاب لتسجيل رغباتهم في أداء اختبارات القدرات 2023 إلكترونيًّا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" وذلك في الفترة من اليوم السبت الموافق 15/ 7 /2023 حتى يوم الخميس الموافق 27/ 7 /2023.

خطوات التسجيل باختبار القدرات 2023

- يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني الموضح بعاليه، ثم يدخل إلى صفحة تسجيل اختبارات القدرات على هذا الموقع.

- يقوم الطالب ببدء عملية التسجيل لأداء اختبارات القدرات، وذلك باستخدام الرقم القومي، ورقم الجلوس الخاص بالطالب.

- تظهر للطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة للطالب، والكليات، والأماكن المخصصة لأداء هذه الاختبارات، وكذلك المواعيد المحددة للطالب.

- يقوم الطالب باختيار نوع القدرات، والمواعيد، وسيتم تحديد الموعد الذي سوف يتوجه به إلى الكلية.

- عقب انتهاء الطالب من عملية التسجيل، يقوم الطالب بطباعة إيصال، يشمل أنواع القدرات التي أبدى الرغبة في أدائها، والمواعيد، وأماكن أداء هذه الاختبارات بالكليات التي قام الطالب بتسجيلها على موقع التنسيق الإلكتروني.

- تلتزم الكليات المعنية بعقد امتحانات القدرات في المواعيد المحددة.

- تلتزم الكليات أيضًا بإرسال وإدخال نتائج الامتحانات مباشرة من خلال الصفحة المخصصة للكلية علي موقع التنسيق الإلكتروني، وذلك لكافة الطلاب اللائقين من المتقدمين لهذه الاختبارات، بعد التأكد من صحة رقم الجلوس، واسم الطالب؛ حتى لا تحدث أخطاء بالنتائج.

- يتم تزويد برنامج التنسيق الإلكتروني بأسماء وبيانات الطلاب الذين اجتازوا هذه الاختبارات؛ ليتم الترشيح بناء عليها، وتكون الكليات مسئولة مسئولية كاملة عن هذه النتائج في خلال الفترة الزمنية المخصصة لذلك، حيث لن يعتد بأي نتائج أخرى بعد إغلاق موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الطلاب اللائقين في هذه الاختبارات.

- تجرى الامتحانات في المواعيد المقررة مرة واحدة لكل نوع من أنواع تلك القدرات، ولا يسمح للطالب الراسب فيها بأداء اختبارات قدرات مرة أخرى، سواء بنفس الكلية أو بكلية أخرى، ولن يعتد بأي إفادة ورقية تمنحها الكليات بنتيجة امتحانات القدرات؛ حرصًا على الشفافية مع أبنائنا الطلاب.

محظورات باختبار القدرات 2023

1- ممنوع منعا باتا الحضور بالتليفون المحمول أو أي أجهزة إلكترونية وغير مسموح نهائيا بدخولها قاعة الاختبار ويعتبر الطالب غير لائق إذا وجد معه تليفون محمول حتى وان كان مغلق أو وجد معه أي أجهزة إلكترونية أخرى.

2- الحضور قبل موعد الاختبار بساعة على الأقل.

3- يعرف الطالب نتيجة اختبار القدرات من خلال موقع التنسيق فقط.

4- غير مسموح لأولياء الأمور بدخول الكليات ومسموح فقط دخول الطلاب في اليوم الذي حدده موقع التنسيق لإجراء الاختبار.

5- ممنوع نهائيا تصوير الاختبار ويعتبر الطالب غير لائق في اختبارات القدرات في حالة تصوير أي اختبار أو نشره بأي وسيلة رقمية أو غير رقمية.

6- في حالة تخلف الطالب عن موعد اختبار القدرات الذي قام بحجزه علي الطالب الرجوع إلي الكلية لتحديد ميعاد أخر والتقدم بعذر تقبله الكلية وعلي الكلية تحديد ميعاد الطالب حتى انتهاء المواعيد المحددة من قبل مكتب التنسيق.