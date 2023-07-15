تنسيق الجامعات 2023.. انطلاق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة في هذا الموعد

تنسيق الجامعات 2023.. يتساءل طلاب الثانوية العامة 2023 عن تنسيق الجامعات سواء الجامعات الحكومية أو الخاصة و الأهلية حتى يستطيع الطالب ترتيب رغباته طبقا للمجموع ، وذلك بالتأكيد بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 .

توقعات تنسيق الجامعات 2023

وتنطلق أعمال مكتب التنسيق اليوم، بالتزامن مع انطلاق التسجيل في اختبارات القدرات 2023 ، بينما تنطلق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 عقب القيام بإعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 ، والتي تستغرق ما يقرب لأسبوعين.

توقعات تنسيق كليات أدبي 2023





وتبدأ أعمال مكتب التنسيق الجامعات 2023 غدا، ومن بينها تنسيق كليات 2023 أدبي بالتزامن مع بدء التسجيل في اختبارات القدرات 2023 ، بينما تبدأ المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 ، بعد الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2023 ، حيث تستغرق حوالي أسبوعين بعد الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة 2023 والتي انتهت 13 يوليو .

موعد تنسيق الكليات 2023



وستقوم الوزارة بالإعلان عن موعد تنسيق الكليات هذا العام، مؤكدة أنه سيتم فتحه بعد 72 ساعة من ظهور نتيجة الثانوية العامة خلال هذا الرابط.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023



وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سوف يتم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس وليس بالاسم على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 الذي سوف يتم إعلانه في وقت لاحق .

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه على رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس ، سوف يحتاج الطالب إلى إدخال رقم جلوسه بشكل صحيح ثم الضغط على عرض النتيجة .

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023



سوف تصدر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بيانا رسمياً لإعلان رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس بعد اعتمادها رسميا من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 ، وذلك على بوابة مركز المعلومات على موقع وزارة التربية والتعليم https://emis.gov.eg/ بعد أن يتم اعتمادها رسميا من قبل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، بعد أسبوعين من انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2023 .

ويمكن للطلاب ترقب ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 على بوابة الثانوية العامة عبر موقع وزارة التربية والتعليم http://thanwya.emis.gov.eg/