عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق الجامعات 2023.. انطلاق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة في هذا الموعد

تنسيق الجامعات 2023
تنسيق الجامعات 2023

تنسيق الجامعات 2023.. يتساءل طلاب الثانوية العامة 2023 عن تنسيق الجامعات سواء الجامعات الحكومية أو الخاصة و الأهلية حتى يستطيع الطالب ترتيب رغباته طبقا للمجموع ، وذلك بالتأكيد بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 . 

توقعات تنسيق الجامعات 2023

وتنطلق أعمال مكتب التنسيق اليوم، بالتزامن مع انطلاق التسجيل في اختبارات القدرات 2023 ، بينما تنطلق المرحلة الأولى من  تنسيق الجامعات 2023 عقب القيام بإعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 ، والتي تستغرق ما يقرب لأسبوعين.

 

توقعات تنسيق كليات أدبي 2023

 

وتبدأ أعمال مكتب التنسيق الجامعات 2023 غدا، ومن بينها تنسيق كليات 2023 أدبي  بالتزامن مع بدء التسجيل في اختبارات القدرات 2023 ، بينما تبدأ المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 ، بعد الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2023 ، حيث تستغرق حوالي أسبوعين بعد الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة 2023 والتي انتهت  13 يوليو .

موعد تنسيق الكليات 2023


وستقوم الوزارة بالإعلان عن موعد تنسيق الكليات هذا العام، مؤكدة أنه سيتم فتحه بعد 72 ساعة من ظهور نتيجة الثانوية العامة خلال هذا الرابط.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023


وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سوف يتم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس وليس بالاسم على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 الذي سوف يتم إعلانه في وقت لاحق .

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه على رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس ، سوف يحتاج الطالب إلى إدخال رقم جلوسه بشكل صحيح ثم الضغط على عرض النتيجة .

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023


سوف تصدر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بيانا رسمياً لإعلان رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس بعد اعتمادها رسميا من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 ، وذلك على بوابة مركز المعلومات على موقع وزارة التربية والتعليم https://emis.gov.eg/ بعد أن يتم اعتمادها رسميا من قبل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، بعد أسبوعين من انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2023 .

ويمكن للطلاب ترقب ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 على بوابة الثانوية العامة عبر موقع وزارة التربية والتعليم http://thanwya.emis.gov.eg/ 

تنسيق الجامعات 2023 طلاب الثانوية العامة 2023 توقعات تنسيق كليات أدبي 2023 موعد تنسيق الكليات 2023 نتيجة الثانوية العامة 2023 رابط نتيجة الثانوية العامة 2023

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتضى منصور اتهمه بالسحر.. أول رد من رجب بحة: الظلم حرام

قريب سيد عبد الحفيظ وتسبب في فوز الأهلي.. مرتضى منصور ينشر صورة ساحر

صديق رجب بحة لـ مرتضى منصور : لاعيبتك تعبانة القصة مش سحر

بعد إثارته الجدل في لقاء القمة.. لاعب الأهلي يوجه رسالة غامضة عبر انستجرام

إجراءات استثنائية وتاريخية لدعم الموظفين والمعاشات ومحدودي الدخل 2023.. تفاصيل

أتمني متاخدوش الجلالة أوي.. رسالة من شوبير لمدافع الأهلي

800 جنيه| أسعار الذهب تتراجع بقوة.. وعيار 21 الآن يسجل هذه القيمة

نجم الأهلي السابق يسخر من تعليق مرتضي منصور على خسارة  الزمالك

موضوعات متعلقة

وزير التعليم : لدينا منصة قوية لتصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023

ترشيحاتنا

أحذر ..ضغط الدم يسبب مشاكل بالقلب في هذه الحالة

بالرغم من زيادة الأسعار .. أوفربرايس علي ام جى ZS في مصر

لم يعد بها طعام.. مجاعة ونقص غذاء يواجه دولة أفريقية

اعرف وصلت لكام.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 15 يوليو 2023

انخفاض جنونى في أسعار الذهب العالمية | اعرف الأسباب

تنسيق الجامعات 2023.. انطلاق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة في هذا الموعد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الشباب حاصروها.. قصة الاعتداء على مروى اللبنانية بحفل الإسكندرية

طريقة عمل زلابيا المكرونة| غير تقليدية ولذيذة

جمبسوت.. نسرين طافش تثير ضجة بإطلالتها

ودع آلام الأسنان .. 8 خطوات لتخفيف الحساسية وتقليل الألم

فيديو

مغارة علي بابا .. ماذا وجد المتهمون في فيلا توفيق عكاشة؟ فيديو جراف

بعد اتهامه بتعاطي المخدرات.. رد حاد من محمد هنيدي على مخرج شهير

سر عدم الإنجاب.. هنا الزاهد تكشف حقيقة طلاقها من أحمد فهمي

النقص فيك .. فيديو مفاجئ من زوجة حسن شاكوش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 500 يوم على النزاع الروسي الأوكراني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ