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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اختبارات القدرات 2023 .. خطوات ورابط التسجيل

اختبارات القدرات
اختبارات القدرات 2023

فتح أمس موقع تنسيق الجامعات 2023 التسجيل لطلاب الثانوية العامة في اختبارات القدرات 2023 ، وذلك بعد أن أعلنت وزارة التعليم العالي عن إتاحة الفرصة أمام الطلاب لتسجيل رغباتهم في أداء اختبارات القدرات 2023 إلكترونيًّا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" وذلك في الفترة من اليوم السبت الموافق 15/ 7 /2023 حتى يوم الخميس الموافق 27/ 7 /2023. 

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خطوات التسجيل في اختبارات القدرات 2023 لطلاب الثانوية العامة.. متاح الآن

 قال عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، إنه سيتم إتاحة الفرصة لجميع الطلاب لتسجيل رغباتهم في أداء اختبارات القدرات 2023 إلكترونيًّا عبر موقع التنسيق الإلكتروني، وذلك خلال الفترة من يوم السبت المقبل 15 يوليو حتى يوم الخميس  27 يوليو .

ويمكن الإطلاع على خطوات التسجيل باختبارات القدرات 2023 عبر هذا الرابط 

وأضاف لـ صدى البلد أن الوزارة تقدم تسهيلات للطلاب من للتسجيل عبر موقع التنسيق كما توضح شروط القبول بالكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات 2023 بالإضافة إلى خطوات وكيفية التسجيل.

واشار إلى أنه قد وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بإتاحة جميع الخدمات الإلكترونية التي من شأنها التيسير على الطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات 2023 المؤهلة لها.

 اختبارات القدرات 2023

وأوضح المتحدث الرسمي أن الكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات 2023 ، هي: كليات الفنون الجميلة (فنون - عمارة) - كليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان - دمياط - بنها - بني سويف) - كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان - كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان - كلية التربية الفنية جامعة المنيا - كليات التربية الرياضية - كليات التربية النوعية شعبتا (التربية الفنية والتربية الموسيقية)، وشعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة - شعبتا التربية الفنية بكليتي (التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، وكلية التربية بالسويس جامعة السويس) - كلية التربية بالإسماعيلية (شعبة التربية الموسيقية) جامعة قناة السويس.

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تنسيق كليات علمي علوم 2023 .. بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة

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إجراءات عاجلة من التعليم العالي بشأن اختبارات القدرات 2023 قبل انطلاقها بساعات

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التعليم العالي: الموافقة على هيكل تنظيمي موحد للمستشفيات الجامعية

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دراسة الهندسة للتميز محليا ودوليا .. تعرف على تخصصات جامعة الملك سلمان الدولية

txt

لطلاب تنسيق الجامعات.. ممنوعات إذا فعلتها سترسب في اختبارات القدرات 2023

txt

خطوات التسجيل في اختبارات القدرات 2023 لطلاب الثانوية العامة.. متاح الآن

 

سيتم تسجيل المواعيد، واختيار الكليات، وأماكن أداء اختبارات القدرات 2023 المؤهلة لها، وذلك عن طريق خدمة التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت على الموقع التالي: https://tansik.digital.gov.eg

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