دراسة الهندسة للتميز محليا ودوليا .. تعرف على تخصصات جامعة الملك سلمان الدولية

أكدت جامعة الملك سلمان الدولية، تميز طلابها في مجال العمارة الداخلية من خلال الدراسة في بيئة تعليمية تجمع بين الإبداع و المهارات العملية.

وأوضحت للراغبين في الدراسة بالجامعة أنه ستؤهلهم لدراسة العمارة الداخلية في جامعة الملك سلمان الدولية للتميز محليا ودوليا عن طريق تدريبك على دمج نظريات التصميم الحديثة واستخدام التكنولوجيا المتطورة.

وأشارت إلى أنها تمنحهم البرنامج شهادة معتمدة تؤهل للعمل في:



- الشركات والمؤسسات الاستشارية في مجال العمارة الداخلية.

- التصميم والتخطيط والجودة والرقابة (في مجال العمارة الداخلية).

- المكاتب الفنية للعمارة الداخلية.

- هيئات البحث والتطوير ومراكز التصميم.

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