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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

دراسة الهندسة للتميز محليا ودوليا .. تعرف على تخصصات جامعة الملك سلمان الدولية

صدى البلد

أكدت جامعة الملك سلمان الدولية، تميز طلابها في مجال العمارة الداخلية من خلال الدراسة في بيئة تعليمية تجمع بين الإبداع و المهارات العملية.  

وأوضحت للراغبين في الدراسة بالجامعة أنه ستؤهلهم لدراسة العمارة الداخلية في جامعة الملك سلمان الدولية للتميز محليا ودوليا عن طريق تدريبك على دمج نظريات التصميم الحديثة واستخدام التكنولوجيا المتطورة.

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لطلاب تنسيق الجامعات.. ممنوعات إذا فعلتها سترسب في اختبارات القدرات 2023

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خطوات التسجيل في اختبارات القدرات 2023 لطلاب الثانوية العامة.. متاح الآن

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اختبارات القدرات 2023.. إتاحة التسجيل الآن عبر هذا الرابط

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تنسيق الجامعات 2023| التعليم العالي: توفير خدمات إلكترونية تسهل على الطلاب التسجيل في اختبارات القدرات..  وتوجيهات هامة من الوزارة الجامعات 

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موعد انطلاق تنسيق الدبلومات الفنية 2023

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لطلاب الثانوية العامة.. ضوابط تنسيق الكليات 2023

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تدريب طلاب الجامعات التكنولوجية داخل شركات ووحدات وزارة الإنتاج الحربى

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التعليم العالي: توفير خدمات إلكترونية تسهل على الطلاب التسجيل باختبارات القدرات 2023

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أيمن عاشور لملحق التعليم بالإمارات: ندعو لإقامة معرض دولي بالتعاون بين البلدين

وأشارت إلى أنها تمنحهم البرنامج شهادة معتمدة تؤهل للعمل في: 

- الشركات والمؤسسات الاستشارية في مجال العمارة الداخلية.

- التصميم والتخطيط والجودة والرقابة (في مجال العمارة الداخلية).

- المكاتب الفنية للعمارة الداخلية.

- هيئات البحث والتطوير ومراكز التصميم.

وللحصول على المزيد من المعلومات عن مزايا برنامج العمارة الداخلية و شروط القبول و المصروفات الدراسية من خلال موقعنا 

اختبارات القدرات 2023 التكنولوجيا المتطورة الجامعات التكنولوجية

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اختبارات القدرات 2023.. إتاحة التسجيل الآن عبر هذا الرابط

تنسيق الجامعات 2023| التعليم العالي: توفير خدمات إلكترونية تسهل على الطلاب التسجيل في اختبارات القدرات..  وتوجيهات هامة من الوزارة الجامعات 

موعد انطلاق تنسيق الدبلومات الفنية 2023

لطلاب الثانوية العامة.. ضوابط تنسيق الكليات 2023

وزير التعليم العالي يبحث مُستجدات تنفيذ مشروع مركز أبحاث طبي بجامعة الجلالة

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