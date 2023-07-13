لطلاب الثانوية العامة.. ضوابط تنسيق الكليات 2023

ينتظر طلاب الثانوية العامة توقعات تنسيق الكليات 2023 – 2024 ، وخاصة كليات القمة التي تضمها المرحلة الأولى، حيث أن توقعات تنسيق الجامعات للشعبة العلمية 2023، وتوقعات تنسيق الجامعات 2023 أدبي.

ويأتي ذلك بالتزامن مع استعداد مكتب تنسيق الجامعات لاستقبال تقديمات طلاب الثانوية العامة، وذلك عقب القيام بإعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 ، حيث تستغرق ما يقرب لأسبوعين بعد الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة والتي سوف تنتهي يوم 13 يوليو الجاري.

بينما يتم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 ، في حين تستغرق النتيجة ما يقرب لأسبوعين بعد الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة، والتي انتهت اليوم الخميس 13 يوليو.

وكشف مصدر مسؤول بوزراة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه يتم تحديد توقعات تنسيق الكليات 2023 – 2024 بعد اعتماد نسبة النجاح في نتيجة الثانوية العامة، بالإضافة إلى عدد المقاعد المطلوبة في كل كلية والتي يتم تحديدها من قبل المجلس الأعلى للجامعات، ويتم تحديد هذه العوامل بعد الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة، التي من المتوقع أن يتم إعلانها نهاية الشهر الجاري

توقعات تنسيق الجامعات 2023

تنسيق الجامعات علمي علوم

وأضاف المصدر أنه من المتوقع إطلاق تنسيق المرحلة الأولى من تنسيق الكليات 2023 – 2024 ، عقب ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 ، حيث يتم إعلان الحدود الدنيا للمرحلة لجميع الشعب .

موعد تنسيق الثانوية العامة 2023

توقعات تنسيق الكليات 2023

وعن موعد تنسيق الثانوية العامة 2023 جميع المحافظات، يقوم مكتب ستنيق الجامعات 2023 بإعلان تنسيق 2023 بجيمع مراحله الثلاث لطلاب لثانوية العامة، وذلك عقب نتيجة الثانوية العامة 2023، والتي من المقرر إعلانها في الأسبوع الأخير من شهر يوليو الجاري.

توقعات تنسيق الكليات 2023

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023



وفقًا لخطة التصحيح الإلكتروني، يتم الانتهاء من عمليات التصحيح ومطابقة النتيجة مع بيانات الطلاب بعد مرور 10 أيام من انتهاء امتحانات الثانوية العامة، وتكون النتيجة جاهزة للاعتماد بالأسبوع الأخير من شهر يوليو الجاري.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن آليات التصحيح الإلكتروني لأوراق امتحانات (البابل شيت) لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي تتم وفق جدول زمني واضح ومحدد .