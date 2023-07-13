تنسيق الجامعات 2023| التعليم العالي: توفير خدمات إلكترونية تسهل على الطلاب التسجيل في اختبارات القدرات..  وتوجيهات هامة من الوزارة الجامعات 

التعليم العالي: انطلاق تنسيق الجامعات 2023 عبر الموقع الإلكتروني في هذا الموعد

التعليم العالي: توفير خدمات إلكترونية تسهل على الطلاب التسجيل باختبارات القدرات 2023

تنسيق الجامعات 2023| 60% درجة النجاح في اختبارات القدرات



يستعد طلاب الثانوية العامة المصرية، لاختبارات القدرات 2023 ، والتي ستنطلق السبت المقبل 15 يوليو وتنتهي 27 يوليو ، بينما حرصت الوزارة على تقديم كافة التسهيلات للطلاب ٩لال فترة الاختبارات وأثناء التسجيل عبر موقع التنسيق.





قال عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، إنه سيتم إتاحة الفرصة لجميع الطلاب لتسجيل رغباتهم في أداء اختبارات القدرات 2023 إلكترونيًّا عبر موقع التنسيق الإلكتروني، وذلك خلال الفترة من يوم السبت المقبل 15 يوليو حتى يوم الخميس 27 يوليو .



وأضاف لـ صدى البلد أن الوزارة تقدم تسهيلات للطلاب من للتسجيل عبر موقع التنسيق كما توضح شروط القبول بالكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات 2023 بالإضافة إلى خطوات وكيفية التسجيل.

واشار إلى أنه قد وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بإتاحة جميع الخدمات الإلكترونية التي من شأنها التيسير على الطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات 2023 المؤهلة لها.



وأوضح المتحدث الرسمي أن الكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات 2023 ، هي: كليات الفنون الجميلة (فنون - عمارة) - كليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان - دمياط - بنها - بني سويف) - كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان - كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان - كلية التربية الفنية جامعة المنيا - كليات التربية الرياضية - كليات التربية النوعية شعبتا (التربية الفنية والتربية الموسيقية)، وشعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة - شعبتا التربية الفنية بكليتي (التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، وكلية التربية بالسويس جامعة السويس) - كلية التربية بالإسماعيلية (شعبة التربية الموسيقية) جامعة قناة السويس.





قال السيد عطا رئيس قطاع التعليم والمُشرف على أعمال مكتب التنسيق، إن مكتب التنسيق قد انتهى من كافة الأستعدادت لأنطلاق مارثون تنسيق الجامعات 2023 وذلك في المكتب الرئيسي والفروع بكافة المحافظات، حيث ينطلق العمل به السبت المقبل، مع أنطلاق اختبارات القدرات لطلاب تنسيق الجامعات 2023 ، مشيرا إلى أن هذه المرحلة من اختبارات القدرات تكون مخصصة لطلاب الثانوية العامة المصرية 2023.

وأشار عطا إلى أنه سيتم الإعلان عن مواعيد إجراء اختبارات القدرات لباقي الطلاب بعد ظهور نتائج الشهادات المعادلة (العربية- الأجنبية)، ودبلوم المعاهد الفنية الصناعية، والمدارس الفنية الصناعية نظام (5 - 3) سنوات في ضوء شروط وقواعد القبول



وأكد المشرف على تنسيق الجامعات 2023 لـ"صدى البلد"، أن وزير التعليم العالي قد وجه بتسهيل كافة الإجراءات لطلاب تنسيق الجامعات 2023، مشيرا إلى أن موقع التنسيق سيستقبل طلاب الثانوية العامة للتسجيل في اختبارات القدرات بدءا من السبت المقبل، بينما تنطلق الامتحانات بعدها مباشرة.



وأردف رئيس قطاع التعليم إلى أن الاختبارات تجرى لطلاب تنسيق الجامعات 2023 لأن بعض الكليات التى تحتاج لمهارات معينة، مشيرا إلى أن الاختبارات يتم التسجيل لها على موقع التنسيق ، فيقوم الطالب بالدخول والتسجيل برقم الجلوس والرقم القومى ، ويقوم بإختيار الكلية او التخصص الذى يرغب اختبار القدرات فيه، مؤكدا على أن كليات الإعلام والتمريض يتم البول بها بالمجموع فقط.









من جانبه قال مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات، إنه يتم إتاحة إرشادات عامة عن جميع اختبارات القدرات 2023 على الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للجامعات، ووزارة التعليم العالي وعلى مواقع جميع الكليات المعنية بالاختبارات، مشيرا إلى ضرورة التأكيد على أن درجة النجاح فى الاختبارات لجميع الكليات المعنية 60% من الدرجة الكلية للاختبار.





وأوضح لـ صدى البلد، أن الاستعدادات تكون من خلال وضع اللمسات النهائية والتجهيزات اللوجستية المتمثلة من تجهيز الملفات والأوراق الخاصة بأعمال التسجيل، بالإضافة إلى تجهيز الموقع الإلكتروني للتنسيق والتقديم لاختبارات القدرات.

وتأتي الكليات التي تجري اختبارات القدرات وهي " التربية الرياضية، التربية الموسيقية، التربية الفنية، التربية النوعية شعب "تربية فنية، وتربية موسيقية"، شعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية بجامعة المنصورة فقط، الفنون التطبيقية، التربية شعب "تربية فنية، وتربية موسيقية"، الفنون الجميلة "فنون وعمارة) وذلك عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة مباشرة، بذات قواعد وإجراءات اختبارات القبول المعمول بها في العام الماضي دون تغيير.

أكد مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه ممنوع منعًا باتًا الحضور بالتليفون المحمول خلال اختبارات القدرات 2023 أو أية أجهزة إلكترونية أخرى، والدخول بها إلى قاعة الاختبارات، ويعتبر الطالب غير لائق إذا وجد معه تليفون محمول، حتى وإن كان مغلقًا، أو أية أجهزة إلكترونية أخرى.

وأضاف المصدر أنه يجب الحضور قبل موعد الاختبار بساعة كاملة على الأقل، و غير مسموح لأولياء الأمور بدخول الكليات، ومسموح فقط بدخول الطلاب في اليوم الذي حدده موقع التنسيق لإجراء الاختبار، وممنوع نهائيًا تصوير الاختبار، ويعتبر غير لائقٍ في اختبارات القدرات. من يقوم بتصوير أي اختبار أو نشر بأي وسيلة رقمية أو غير رقمية.

وقال المصدر إن الطالب يمكنه التقديم في تنسيق الجامعات 2023 بالدخول على موقع التنسيق عن طريق الكمبيوتر الشخصي للطالب المتصل بشبكة الإنترنت، أو من خلال معامل الحاسبات بالجامعات المصرية والكليات التابعة لها بالمحافظات المختلفة.

تشهد أختبارت القدرات 2023 ، لطلاب الثانوية العامة العديد من الخدمات التي تسهل على الطلاب التقديم لخوض الاختبارات ، بينما تنطلق خدمة التقديم لاختبارات القدرات ، عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2023.





موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023



وفقًا لخطة التصحيح الإلكتروني، يتم الانتهاء من عمليات التصحيح ومطابقة النتيجة مع بيانات الطلاب بعد مرور 10 أيام من انتهاء امتحانات الثانوية العامة، وتكون النتيجة جاهزة للاعتماد بالأسبوع الأخير من شهر يوليو الجاري.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن آليات التصحيح الإلكتروني لأوراق امتحانات (البابل شيت) لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي تتم وفق جدول زمني واضح ومحدد .





وفيما يلي قائمة بأسماء الكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات، وهي:-



1. كليات الفنون الجميلة (فنون– عمارة) .

2. كليات الفنون التطبيقية بجامعات(حلوان - دمياط – بنها – بني سويف).

3. كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان.

4. كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان.

5. كلية التربية الفنية جامعة المنيا.

6. كليات التربية الرياضية

7. كليات التربية النوعية شعبتا (التربية الفنية و التربية الموسيقية)، وشعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة .

8. شعبتا التربية الفنية بكليتي(التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، و كلية التربية بالسويس جامعة السويس).

9. كلية التربية بالإسماعيلية (شعبة التربية الموسيقية) جامعة قناة السويس.

هذا، وسيتم تسجيل المواعيد، واختيار الكليات، وأماكن أداء اختبارات القدرات المؤهلة لها، وذلك عن طريق خدمة التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت على الموقع التالي: https://tansik.digital.gov.eg

وفيما يلي ننشر أماكن اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة 2023 في جميع الكليات بكافة المحافظات

