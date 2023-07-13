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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اختبارات القدرات 2023.. إتاحة التسجيل الآن عبر هذا الرابط

اختبارات القدرات
اختبارات القدرات 2023

فتح منذ قليل موقع تنسيق الجامعات 2023 التسجيل لطلاب الثانوية العامة في اختبارات القدرات 2023 ، وذلك بعد أن أعلنت وزارة التعليم العالي عن إتاحة الفرصة أمام الطلاب لتسجيل رغباتهم في أداء اختبارات القدرات 2023 إلكترونيًّا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" وذلك في الفترة من يوم السبت الموافق 15/ 7 /2023 حتى يوم الخميس الموافق 27/ 7 /2023. 

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ومن جانبه قال عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، إنه سيتم إتاحة الفرصة لجميع الطلاب لتسجيل رغباتهم في أداء اختبارات القدرات 2023 إلكترونيًّا عبر موقع التنسيق الإلكتروني، وذلك خلال الفترة من يوم السبت المقبل 15 يوليو حتى يوم الخميس  27 يوليو .

 

وأضاف لـ صدى البلد أن الوزارة تقدم تسهيلات للطلاب من للتسجيل عبر موقع التنسيق كما توضح شروط القبول بالكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات 2023 بالإضافة إلى خطوات وكيفية التسجيل.

واشار إلى أنه قد وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بإتاحة جميع الخدمات الإلكترونية التي من شأنها التيسير على الطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات 2023 المؤهلة لها.


وأوضح المتحدث الرسمي أن الكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات 2023 ، هي: كليات الفنون الجميلة (فنون - عمارة) - كليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان - دمياط - بنها - بني سويف) - كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان - كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان - كلية التربية الفنية جامعة المنيا - كليات التربية الرياضية - كليات التربية النوعية شعبتا (التربية الفنية والتربية الموسيقية)، وشعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة - شعبتا التربية الفنية بكليتي (التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، وكلية التربية بالسويس جامعة السويس) - كلية التربية بالإسماعيلية (شعبة التربية الموسيقية) جامعة قناة السويس

 

 

هذا، وسيتم تسجيل المواعيد، واختيار الكليات، وأماكن أداء اختبارات القدرات المؤهلة لها، وذلك عن طريق خدمة التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت على الموقع التالي: https://tansik.digital.gov.eg

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