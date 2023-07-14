عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق الجامعات الأهلية 2023 .. الحدود الدنيا للكليات 

تنسيق الجامعات الأهلية
تنسيق الجامعات الأهلية 2023

يترقب طلاب الثانوية العامة انطلاق تنسيق الجامعات الأهلية 2023 ، والإعلان عن الحدود الدنيا للكليات بتنسيق الجامعات 2023 ، وخاصة بعد إعلان تنسيق الجامعات الأهلية 2023 للشهادات المعادلة.

 

تنسيق الجامعات الأهلية 2023

 
وقال مصدر بالمجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية ، إن الحدود الدنيا لكليات الجامعات الخاصة والأهلية ضمن تنسيق الجامعات الأهلية 2023 ، لطلاب الثانوية العامة سوف يتم وضعها والإعلان عنها، بعد أن يتم الانتهاء من إعلان نتيجة طلاب الثانوية العامة 2023 وذلك من قبل وزارة التربية والتعليم.

 تنسيق الجامعات الأهلية 2023 وأسعارها 
تنسيق الجامعات الخاصة 2023 واسعارها 
 

وأضاف "المصدر" أنه فيما يخص التفاصيل الخاصة بمصارف الكليات وذلك للعام الجامعي الجديد أنه سوف يتم الإعلان عنها عبر المواقع الرسمية للجامعات، مشيرا إلى أنه لم يتم وضع الخريطة الخاصة بالموعد حتى الآن ولم يتم تحديد الحدود الدنيا لتنسيق الجامعات الخاصة لطلاب الثانوية العامة المصرية 2023 الراغبين في الالتحاق بالكليات.

 

بينما قال مصدر بالمجلس الأعلى للجامعات الخاصة، إن تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية  2023 لطلاب الشهادات العربية والأجنبية المعادلة للثانوية العامة، أصبحت تسير بشكل منتظم دون رصد أي مشكلات .

txt

مؤشرات تنسيق الأدبي 2023 .. بالدرجات| كليات القمة لطلاب الثانوية العامة

txt

التعليم العالي في أسبوع| عاشور يترأس اجتماع مجلس المعاهد الخاصة.. هيكل تنظيمي موحد للمستشفيات الجامعية.. تدريب طلاب التكنولوجية بشركات الإنتاج الحربى

txt

تنسيق كليات علمي علوم 2023 .. بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة

txt

إجراءات عاجلة من التعليم العالي بشأن اختبارات القدرات 2023 قبل انطلاقها بساعات

txt

تعاون بين مصر وتونس في المجالات التعليمية والبحثية

txt

التعليم العالي: الموافقة على هيكل تنظيمي موحد للمستشفيات الجامعية

txt

دراسة الهندسة للتميز محليا ودوليا .. تعرف على تخصصات جامعة الملك سلمان الدولية

txt

لطلاب تنسيق الجامعات.. ممنوعات إذا فعلتها سترسب في اختبارات القدرات 2023

txt

خطوات التسجيل في اختبارات القدرات 2023 لطلاب الثانوية العامة.. متاح الآن

txt

اختبارات القدرات 2023.. إتاحة التسجيل الآن عبر هذا الرابط

تنسيق الجامعات الأهلية 2023
 تنسيق الجامعات الخاصة 2023

 

ويترقب الطلاب انطلاق تنسيق الجامعات الخاصة و تنسيق الجامعات الأهلية 2023 ، إلا أن الجميع يتساءل عن تفاصيل التقديم وتطيبق النظام الموحد.

 

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بأن المجلس وافق في اجتماعه على فتح باب التقديم للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية، للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023/2024.

 

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2023

 

وأضاف المتحدث الرسمي أن المجلس وافق على توحيد نظام القبول بكافة الجامعات الخاصة والأهلية من خلال التقديم المباشر للطالب إلكترونيًا للجامعة التي يرغب في الالتحاق بها، على أن يكون مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة أو الشهادة المعادلة (العربية-الأجنبية) هو معيار المُفاضلة بين الطلاب.

 

txt

مؤشرات تنسيق الأدبي 2023 .. بالدرجات| كليات القمة لطلاب الثانوية العامة

txt

التعليم العالي في أسبوع| عاشور يترأس اجتماع مجلس المعاهد الخاصة.. هيكل تنظيمي موحد للمستشفيات الجامعية.. تدريب طلاب التكنولوجية بشركات الإنتاج الحربى

txt

تنسيق كليات علمي علوم 2023 .. بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة

txt

إجراءات عاجلة من التعليم العالي بشأن اختبارات القدرات 2023 قبل انطلاقها بساعات

txt

تعاون بين مصر وتونس في المجالات التعليمية والبحثية

txt

التعليم العالي: الموافقة على هيكل تنظيمي موحد للمستشفيات الجامعية

txt

دراسة الهندسة للتميز محليا ودوليا .. تعرف على تخصصات جامعة الملك سلمان الدولية

txt

لطلاب تنسيق الجامعات.. ممنوعات إذا فعلتها سترسب في اختبارات القدرات 2023

txt

خطوات التسجيل في اختبارات القدرات 2023 لطلاب الثانوية العامة.. متاح الآن

txt

اختبارات القدرات 2023.. إتاحة التسجيل الآن عبر هذا الرابط

أعلن الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موافقة المجلس على قواعد تنسيق القبول للجامعات الحكومية والمعاهد للطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية المعادلة (العربية والأجنبية) عام 2023، للالتحاق بالعام الدراسي 2023/2024 بذات قواعد التنسيق المعمول بها في العام الماضي.
 

تنسيق الجامعات الأهلية 2023 للشهادات المعادلة كالتالي:

 

** تنسيق كليات الطب البشري: 90%

** تنسيق كليات طب الأسنان: 85% 

** تنسيق كليات العلاج الطبيعي: 80% 

** تنسيق كليات الصيدلة: 75% 

** تنسيق كليات الهندسة: 70% 

** تنسيق كليات علوم الحاسب: 65% 

** تنسيق كليات الطب البيطري: 58% 

** تنسيق كليات التكنولوجيا الحيوية: 58% 

** تنسيق كليات العلوم الأساسية: 58% 

** كليات الفنون التطبيقية: 58%

** تنسيق كليات الإعلام: 58%

**تنسيق كليات اللغات والترجمة: 58%

**تنسيق كليات الاقتصاد والإدارة: 58%

**تنسيق كليات التربية: 58%

** تنسيق كليات العلوم الاجتماعية: 58%

** تنسيق كليات الحقوق والقانون: 58%

** تنسيق كليات التمريض: 58%

** تنسيق كليات الآثار: 58%

* العلوم السينمائية: 58%

تنسيق الجامعات الأهلية 2023 تنسيق الجامعات الأهلية الجامعات الاهلية تنسيق الجامعات الخاصة 2023 تنسيق الجامعات الخاصة تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2023 الشهادات المعادلة العربية تنسيق الجامعات الأهلية 2023 للشهادات المعادلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد رباعية الأهلي.. مرتضى منصور يقف أمام المحكمة من جديد بسبب الخطيب

مفاجأة .. الجزيرة الإماراتي يعلن رحيل بن شرقي

رحيله عن الزمالك خلال ساعات | صحيفة أجنبية تعلن مفاجأة بشأن أوسوريو

حرائق وخسائر في الأرواح.. موجة حر غير مسبوقة تضرب أمريكا والصين

مش من حقه.. تفاصيل توبيخ مدرب الزمالك مدافعي الأهلي بالقمة 126

نجيب ساويرس يوجه رسالة إلي جوهرة هجوم الأهلي.. واللاعب يرد

بعد رباعية الأهلي.. تعليق مثير من طارق السيد نجم الزمالك

عناق وخناقة ونقل للمستشفى|7 مشاهد لافتة بقمة الأهلي والزمالك.. أكرم توفيق : خدنا الدوري وإمام

موضوعات متعلقة

مؤشرات تنسيق الأدبي 2023 .. بالدرجات| كليات القمة لطلاب الثانوية العامة

التعليم العالي في أسبوع| عاشور يترأس اجتماع مجلس المعاهد الخاصة.. هيكل تنظيمي موحد للمستشفيات الجامعية.. تدريب طلاب التكنولوجية بشركات الإنتاج الحربى

تنسيق كليات علمي علوم 2023 .. بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة

إجراءات عاجلة من التعليم العالي بشأن اختبارات القدرات 2023 قبل انطلاقها بساعات

تعاون بين مصر وتونس في المجالات التعليمية والبحثية

التعليم العالي: الموافقة على هيكل تنظيمي موحد للمستشفيات الجامعية

دراسة الهندسة للتميز محليا ودوليا .. تعرف على تخصصات جامعة الملك سلمان الدولية

لطلاب تنسيق الجامعات.. ممنوعات إذا فعلتها سترسب في اختبارات القدرات 2023

ترشيحاتنا

تأشيرة دخول جديدة إلى كندا تؤهلك للعيش هناك.. هذه شروطها

الأسعار الجديدة لـ 5 سيارات "زيرو" بالسوق المصري .. صور

قذيفة صاروخية.. محمود صابر يحرز هدف بيراميدز الرابع فى شباك طلائع الجيش

بلاش استحمام بميه سخنة| نصائح مهمة من هاني الناظر بسبب حرارة الجو

ظاهرة النينو تضرب العالم ومصر بقوة؟.. الأرصاد تفجر مفاجأة

انخفاض فوري في أسعار الذهب عالميا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ثعبان ضخم يثير رعب صائديه.. شاهد

بمكونات من المطبخ.. اسهل طريقة لعمل الجبنة المثلثات في البيت

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الشاي في فصل الصيف؟.. لن تتوقع

إقبال وتفاعل شديد .. ثقافة مطروح يطلق احتفالاته الفنية الصيفية | صور

فيديو

سر عدم الإنجاب.. هنا الزاهد تكشف حقيقة طلاقها من أحمد فهمي

النقص فيك .. فيديو مفاجئ من زوجة حسن شاكوش

اتعرض عليا الغناء في فرح شعبي وعلاقته بالفتاة الكينية.. أبرز تصريحات محمد هنيدي

لم اكن مسلما شيعيا وحفظت القرآن .. جورج قرداحي يرد على حقيقة اعتناقه الإسلام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 500 يوم على النزاع الروسي الأوكراني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ