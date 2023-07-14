التعليم العالي في أسبوع| عاشور يترأس اجتماع مجلس المعاهد الخاصة.. هيكل تنظيمي موحد للمستشفيات الجامعية.. تدريب طلاب التكنولوجية بشركات الإنتاج الحربى

التعليم العالي: الموافقة على هيكل تنظيمي موحد للمستشفيات الجامعية

وزير التعليم العالي يبحث مُستجدات تنفيذ مشروع مركز أبحاث طبي بجامعة الجلالة

تدريب طلاب الجامعات التكنولوجية داخل شركات ووحدات وزارة الإنتاج الحربى

عاشور يعقد اجتماعًا مع مستشاريه بالجامعات الخاصة والأهلية والأفرع الأجنبية

وزير التعليم العالي يترأس اجتماع مجلس المعاهد العالية الخاصة

شهدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأسبوع الماضي عدة أحداث، أبرزها، وزير التعليم العالي يترأس اجتماع مجلس المعاهد العالية الخاصة، و يعقد اجتماعًا مع مستشاريه بالجامعات الأهلية والأفرع الأجنبية.

فقد ترأس الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماع مجلس شئون المعاهد العليا الخاصة، بحضور د. مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، والسيد عطا وكيل أول الوزارة ورئيس قطاع التعليم، وأبوالعينين حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون المعاهد الخاصة، ود. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، وأعضاء المجلس من رؤساء لجان قطاعات المعاهد والخبراء وممثلي المعاهد العالية الخاصة، وذلك بمبنى التعليم الخاص بالتجمع الخامس.

واطمأن الوزير على أعمال مراجعة واعتماد نتائج الطلاب خريجي المعاهد الخاصة عن دور مايو لعام ٢٠٢٣/٢٠٢٢، مع التأكيد على أهمية الانتهاء منها في المواعيد المقررة مراعاة لمصالح الطلاب، موجهًا بسرعة انتهاء المعاهد من إعلان كافة النتائج.

ووجه الوزير باهتمام المعاهد بتنفيذ خطة الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية، فضلاً عن تنظيم زيارات ميدانية للطلاب للمشروعات القومية الكُبرى التي تنفذها الدولة؛ بهدف اطلاع الطلاب وتوعيتهم بكافة جهود الدولة في تنفيذ مشروعات التنمية، وذلك خلال فترة الإجازة الصيفية.

بينما عقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعًا مع مستشاريه بالجامعات الخاصة والأهلية، وأفرع الجامعات الأجنبية في مصر، بحضور د. محمد حلمي الغر أمين مجلس الجامعات الخاصة والقائم بأعمال أمين مجلس الجامعات الأهلية، ود. عادل عبدالغفار المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة، و محمد غانم رئيس الإدارة المركزية لأمانة المجالس، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

في مستهل الاجتماع، أكد الوزير على أهمية الدور المجتمعي لمؤسسات التعليم العالي بمساراته المختلفة في خدمة المجتمع، موضحًا أن مصر تتميز بتنوع منظومة التعليم العالي، مؤكدًا اهتمام الدولة المصرية بمؤسسات التعليم العالي الخاصة والأهلية وأفرع الجامعات الأجنبية؛ بهدف تطوير نوعية التعليم، والاستفادة من الخبرات الأجنبية من خلال الشراكات مع الجامعات الأجنبية المتميزة أو من خلال أفرع الجامعات الأجنبية بمصر.

وأكد د. أيمن عاشور على أهمية تحقيق التكامل الفعلى بين عناصر منظومة التعليم العالى ومؤسسات الإنتاج لتعمل بصورة تكاملية، فمبدأ التكامل يعد أحد أهم مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي أطلقتها الوزارة مارس الماضي، مشيرًا إلى أن محور التكامل يعمل فى إطار الأنشطة الاقتصادية التى يتميز بها كل إقليم فى مختلف المجالات، موضحًا أن تحقيق التكامل يتطلب تشكيل تحالفات إقليمية بين كافة المؤسسات التعليمية، وتقييم معدلات الأداء لكل مؤسسة، مع الاعتماد على المدخل الإقليمى لكل جامعة للتركيز على الأنشطة التنموية فى مختلف الأقاليم الجغرافية بأنحاء الجمهورية.

كما شهد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الإنتاج الحربى، والجامعات التكنولوجية التابعة لوزارة التعليم العالى؛ بهدف عقد شراكة بين الجانبين لتدريب طلاب الجامعات التكنولوجية داخل الشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى، وذلك وفق رؤية شاملة بين الوزارتين تتفق مع احتياجات سوق العمل، وذلك بمقر وزارة الإنتاج الحربى بالعاصمة الإدارية الجديدة.



وقد قام بالتوقيع على بروتوكول التعاون من جانب وزارة الإنتاج الحربى المهندس إميل حلمى إلياس عوض نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب، ومن جانب وزارة التعليم العالى والبحث العلمى د. أحمد الصباغ مستشار وزير التعليم العالى والبحث العلمى للتعليم الفنى والتكنولوجى، بحضور د. محمود عبد الشافى رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، ود. محمد مرسى رئيس جامعة برج العرب التكنولوجية، ود. هبة فاروق رئيس جامعة ٦ أكتوبر التكنولوجية، ود. مدحت عوض رئيس جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية، ود. جمال تاج رئيس جامعة أسيوط التكنولوجية

واستقبل الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وفدًا من الوكالة الجامعية للفرنكوفونية؛ لبحث سُبل دعم علاقات التعاون مع الوكالة في جميع المجالات التعليمية والعلمية والبحثية والثقافية، ومناقشة تنفيذ مشروع مركز أبحاث طبية ببُعد أفريقي، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ضم الوفد الدكتور جان نويل باليو، المدير الإقليمي للوكالة الجامعية للفرنكفونية بالشرق الأوسط، والدكتور جان لوك دوماس (فرنسا)، العضو المنتدب والرئيس السابق للمؤتمر الدولي لعمداء كليات الطب للتعبير الفرنسي CIDMEF والعميد السابق لقسم الصحة والطب والبيولوجيا البشرية في جامعة السوربون باريس شمال، والدكتور كلودين لوغيه سورغو (بوركينا فاسو)، وزيرة الصحة السابق في بوركينا فاسو، والدكتور محمود سالم، ممثل مصر في مجلس إدارة الوكالة الجامعية للفرنكفونية، والدكتورة رشا رمضان، مديرة المكتب الوطني للوكالة الجامعية للفرنكفونية بمصر، والدكتور محمد سمير حمزة، رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات

وقد ترأس الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، امس الخميس، اجتماع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، بحضور الدكتور وليد أنور أمين المجلس، ود. مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

في بداية الاجتماع، قام الوزير بتكريم كل من د. حسام عبدالغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية السابق، ود. حازم أحمد مصطفى أمين مساعد المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية السابق لجهودهما الملموسة في قطاع المستشفيات الجامعية، متمنيًا لهما دوام التوفيق والسداد.

وأكد د. أيمن عاشور أن منظومة المستشفيات الجامعية شهدت العديد من الإنجازات المُتميزة التي تمت على قدم وساق وفق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وفي إطار الخطة الاستراتيجية الشاملة التي تتبناها الدولة لدعم وتطوير المستشفيات الجامعية، وفي ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بأهمية تسريع وتيرة ما يتم بذله من جهود لتطوير منظومة الصحة في مصر، وتطوير القدرات المادية والبشرية العاملة في هذا القطاع الحيوي، بما يساهم في تحسين الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.