مؤشرات تنسيق الأدبي 2023 .. بالدرجات| كليات القمة لطلاب الثانوية العامة

ينتظر طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية الإعلان عن توقعات تنسيق الكليات 2023 – 2024 ، وبشكل خاص كليات القمة التي تشملها المرحلة الأولى من التنسيق، كما أن مؤشرات تنسيق كليات أدبي 2023، وذلك بالتزامن مع بدء أعمال مكتب تنسيق الجامعات والقيام باستقبال طلاب الثانوية العامة.
توقعات تنسيق كليات أدبي 2023
تنسيق كليات الادبي 2023
تنسيق كليات 2023 أدبي .. وتبدأ أعمال مكتب التنسيق الجامعات 2023 غدا، بالتزامن مع بدء التسجيل في اختبارات القدرات 2023 ، بينما تبدأ المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 ، بعد الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2023 ، حيث تستغرق حوالي أسبوعين بعد الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة 2023 والتي انتهت أمس 13 يوليو .
تنسيق كليات أدبي 2023
رابط نتيجة الثانوية العامة 2023
تنسيق كليات 2023 أدبي .. بينما قد كشفت وزارة التربية والتعليم عن رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 ، وذلك من خلال بوابة مركز المعلومات على موقع وزارة التربية والتعليم https://emis.gov.eg/ ، وذلك بعد أن يتم إعلان اعتمادها رسميا من قبل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، بعد مرور اسبوعين من انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2023 .
تنسيق كليات 2023 أدبي .. بينما يستطيع طلاب الثانوية العامة 2023 ترقب ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023، عبر بوابة الثانوية العامة على موقع وزارة التربية والتعليم http://thanwya.emis.gov.eg/
تنسيق كليات 2023 أدبي
تنسيق كليات المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2022 - 2023 :
كلية اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة
359
كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية الإسكندرية
352
كلية ألسن كفر الشيخ
350
كلية سياسة واقتصاد السويس
349
كلية سياسة واقتصاد بني سويف
344
كلية ألسن قناة السويس بالإسماعيلية
341
كلية ألسن عين شمس
340
كلية إعلام القاهرة
339
كلية ألسن الفيوم
339
كلية إعلام المنوفية
336
كلية ألسن بني سويف
335
كلية ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة
334
كلية ألسن المنيا
333
كلية ألسن أسوان
333
كلية آثار الزقازيق بصان الحجر
332
كلية ألسن سوهاج
332
كلية ألسن الأقصر
331
كلية إعلام بني سويف
330
كلية آثار دمياط
330
كلية آثار عين شمس
329
كلية إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس
329
كلية الاعاقة والتأهيل الزقازيق
329
كلية آثار القاهرة
328
كلية إعلام جنوب الوادي
326
كلية آثار الفيوم
325
كلية آثار ولغات مطروح
325
كلية آثار أسوان
324
كلية آثار الأقصر
323
كلية آثار سوهاج
322
كلية الاعاقة والتأهيل بني سويف
321
كلية آثار جنوب الوادي
321
كلية تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات بور سعيد
321
كلية تربية الإسكندرية
318
كلية تربية الزقازيق
317
كلية تربية عين شمس
316
كلية فنون جميلة (فنون) الإسكندرية
315
كلية حقوق سوهاج
315
كلية تربية بور سعيد
314
كلية آداب العريش
314
كلية تربية المنصورة