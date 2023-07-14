مؤشرات تنسيق الأدبي 2023 .. بالدرجات| كليات القمة لطلاب الثانوية العامة

ينتظر طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية الإعلان عن توقعات تنسيق الكليات 2023 – 2024 ، وبشكل خاص كليات القمة التي تشملها المرحلة الأولى من التنسيق، كما أن مؤشرات تنسيق كليات أدبي 2023، وذلك بالتزامن مع بدء أعمال مكتب تنسيق الجامعات والقيام باستقبال طلاب الثانوية العامة.

توقعات تنسيق كليات أدبي 2023

تنسيق كليات الادبي 2023

تنسيق كليات 2023 أدبي .. وتبدأ أعمال مكتب التنسيق الجامعات 2023 غدا، بالتزامن مع بدء التسجيل في اختبارات القدرات 2023 ، بينما تبدأ المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 ، بعد الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2023 ، حيث تستغرق حوالي أسبوعين بعد الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة 2023 والتي انتهت أمس 13 يوليو .

تنسيق كليات أدبي 2023

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023



تنسيق كليات 2023 أدبي .. بينما قد كشفت وزارة التربية والتعليم عن رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 ، وذلك من خلال بوابة مركز المعلومات على موقع وزارة التربية والتعليم https://emis.gov.eg/ ، وذلك بعد أن يتم إعلان اعتمادها رسميا من قبل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، بعد مرور اسبوعين من انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2023 .

تنسيق كليات 2023 أدبي .. بينما يستطيع طلاب الثانوية العامة 2023 ترقب ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023، عبر بوابة الثانوية العامة على موقع وزارة التربية والتعليم http://thanwya.emis.gov.eg/

تنسيق كليات 2023 أدبي

تنسيق كليات المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2022 - 2023 :

كلية اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة

359

كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية الإسكندرية

352

كلية ألسن كفر الشيخ

350

كلية سياسة واقتصاد السويس

349

كلية سياسة واقتصاد بني سويف

344

كلية ألسن قناة السويس بالإسماعيلية

341

كلية ألسن عين شمس

340

كلية إعلام القاهرة

339

كلية ألسن الفيوم

339

كلية إعلام المنوفية

336

كلية ألسن بني سويف

335

كلية ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة

334

كلية ألسن المنيا

333

كلية ألسن أسوان

333

كلية آثار الزقازيق بصان الحجر

332

كلية ألسن سوهاج

332

كلية ألسن الأقصر

331

كلية إعلام بني سويف

330

كلية آثار دمياط

330

كلية آثار عين شمس

329

كلية إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس

329

كلية الاعاقة والتأهيل الزقازيق

329

كلية آثار القاهرة

328

كلية إعلام جنوب الوادي

326

كلية آثار الفيوم

325

كلية آثار ولغات مطروح

325

كلية آثار أسوان

324

كلية آثار الأقصر

323

كلية آثار سوهاج

322

كلية الاعاقة والتأهيل بني سويف

321

كلية آثار جنوب الوادي

321

كلية تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات بور سعيد

321

كلية تربية الإسكندرية

318

كلية تربية الزقازيق

317

كلية تربية عين شمس

316

كلية فنون جميلة (فنون) الإسكندرية

315

كلية حقوق سوهاج

315

كلية تربية بور سعيد

314

كلية آداب العريش

314

كلية تربية المنصورة