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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

إجراءات عاجلة من التعليم العالي بشأن اختبارات القدرات 2023 قبل انطلاقها بساعات

اختبارات القدرات
اختبارات القدرات 2023

وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بإتاحة كافة الخدمات الإلكترونية والتوضيحية التي من شأنها التيسير على طلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات 2023 المؤهلة لها في إطار استعدادات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لإجراء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق ببعض الكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات، والتي ستبدأ غدًا السبت الموافق ١٥ يوليو.

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وأوضح الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات إلى أن أمانة المجلس الأعلى للجامعات قامت بتحديث دليل الطالب لاختبارات القدرات، الذي تضمن إجراءات وقواعد وطبيعة ومدة تلك الاختبارات، مشيرًا إلى أنه يمكن الاطلاع علي الدليل من خلال الرابط التالي: https://scu.eg/ebooks/studentGuide2023 

وأشار السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة والمشرف على أعمال مكتب التنسيق، إلى أنه سيتم إتاحة الفرصة أمام طلاب الثانوية العامة لتسجيل رغباتهم في أداء اختبارات القدرات إلكترونيًّا عبر موقع التنسيق الإلكتروني https://tansik.digital.gov.eg  وذلك حتى يوم الخميس الموافق ٢٧ يوليو الجاري.

وقال د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، إن المركز الإعلامي للوزارة قام بإعداد العديد من الوسائل التوضيحية للطلاب لتيسير إجراءات التقديم لأداء اختبارت القدرات.

وأضاف المُتحدث الرسمي أن المركز الإعلامي أعد فيديو توضيحي يتضمن أسماء الكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات بالإضافة إلى خطوات التسجيل على موقع التنسيق الإلكتروني وكيفية التسجيل، لافتًا إلى أنه يمكن مشاهدة الفيديو من خلال الرابط التالي: https://youtu.be/-gcFrgIKZfY

وأشار المتحدث الرسمي إلى أنه تم إعداد دليل إرشادي يتكون من (سؤال وجواب) ويتضمن كافة الإجابات عن الأسئلة والاستفسارات التي تساعد الطلاب على معرفة الإجراءات التفصيلية لاختبارات القدرات، منوهًا إلى أنه يمكن الاطلاع عليه من خلال الضغط هنا

وأوضح المتحدث الرسمي أن الكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات، هي: كليات الفنون الجميلة (فنون - عمارة) - كليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان - دمياط - بنها - بني سويف) - كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان - كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان - كلية التربية الفنية جامعة المنيا - كليات التربية الرياضية - كليات التربية النوعية شعبتا (التربية الفنية والتربية الموسيقية)، وشعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة - شعبتا التربية الفنية بكليتي (التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، وكلية التربية بالسويس جامعة السويس) - كلية التربية بالإسماعيلية (شعبة التربية الموسيقية) جامعة قناة السويس.

طلاب الثانوية العامة التعليم العالي اختبارات القدرات 2023 اختبارات القدرات وزارة التعليم العالى

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اختبارات القدرات 2023.. إتاحة التسجيل الآن عبر هذا الرابط

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