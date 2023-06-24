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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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كيف تتجنب آلام تسوس أسنان طفلك| استشاري يعدد الخطوات

كيفية تجنب تسوس أسنان
كيفية تجنب تسوس أسنان الأطفال

قالت الدكتورة نانسي محمود أستشاري طب و جراحة الفم والأسنان،  إنه يحب الاهتمام بأسنان الطفل من لحظة وجوده في بطن الأم عن طريق تناول الأم للكالسيوم والامتناع عن أدوية معينة، مضيفة أن كالسيوم الأسنان  يكتسبه الطفل من لحظة تكوينه جنين في بطن أمه لذا يجب اهتمام الأم بالكالسيوم أثناء فترة حملها.

ونصحت نانسي الأمهات ، خلال مداخله هاتفيه ببرنامج ٨ الصبح المذاع على فضائية الدي ام سي تقديم الإعلامية داليا أشرف، بضرورة التوجه إلى زيارة دكتور الأسنان عند الشعور بوجود أي مشكلة في أسنان طفلها، لأن تكوين البكتيريا في أسنان الطفل يكون أمر سهل عند تناول اللبن الذي يحتوي على الجلوكوز المتواجد داخل اللبن الذي يتناوله الطفل فتتفاعل كل هذه التركيبات و تكون" تسوس" سريع داخل أسنان الطفل و تكون حفر سوداء داخل الأسنان.

كيف تتجنب الأم تسوس أسنان طفلها من لحظة تكوينه جنين

وأوضحت أستشاري طب وجراحة الفم والأسنان، طرق تجنب تسوس أسنان الأطفال ويبدأ ذلك الإهتمام من  بداية تكوين الطفل  جنين في بطن أمه عن طريق تكثيف الأم لتناول الكالسيوم، وأثناء رضاعته للبن عن طريق " الببرونة" أو سواء كانت "رضاعة طبيعية" فتبدأ الأم  بأستخدام قطنة صغيرة وتقوم بخلطها بمياة نظيفة وتصفيتها من الماء وتقوم بمسح أسنان الطفل أثناء فترة نومه أو أستخدام فرش الأسنان الصغيرة جدا بعد الرضاعة حتي تتجنب تسوس أسنان طفلها.

وأشارت إلى عدم ترك الطفل نائم قبل تنظيف الأم لاسنانه، وعدم ترك بقايا اللبن بعد الرضاعة بدون غسيل الأسنان، نظرا لأن لعاب الطفل يكون قليل جدا وترك اللبن داخل فم الطفل يتسبب بوجود بقايا ويكون تسوس سريع للطفل، نظرا لتفاعل اللبن مع اللعاب ويتم تكوين تسوس وبكتريا، مؤكدة على ضرورة توجيه وتعليم الطفل  بأستخدام فرشة الأسنان ومعجون الأطفال عندما يتم سنتين.

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