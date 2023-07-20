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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رامي ربيعة يحسم أمر رحيله عن الأهلي

رامي ربيعة
رامي ربيعة

أكد رامي ربيعة لاعب النادي الأهلي، أنه يفخر بـاللعب في النادي الأهلي الكبير، وأنه يقدم ما يطلب منه في الملعب، من أجل تحقيق البطولات.

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وأضاف رامي ربيعة، خلال مداخلة هاتفية على قناة الحدث اليوم، أنه عندما يتواجد في المعلب، يترك أي مشكلات نفسية أو شخصية، خارج المستطيل الأخضر.

وأشار إلى أنه مستمر في النادي الأهلي، ولن يترك النادي الأهلي، معلقًا: "في ناس بتردد شائعات من 2018 عن رحيلي من النادي الأهلي .. عايزيني أمشي من 2018" ولكن “ شائعات”.

ولفت إلى أنه يقدم ما يطلب منه، وأنه متواجد في صفوف النادي الأهلي، وأنه في الأهلي منذ 2002، وأنه من أبناء النادي الأهلي، ويعلب في الدرجة الأولي من 2010.

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