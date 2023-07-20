بـ 19 صاروخا.. القوات الروسية تشن هجوما على أوديسا وميكولايف

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية قصفت مدينتي أوديسا وميكولايف بـ 19 صاروخا و19 طائرة بدون طيار.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية في بيان لها اليوم، إنه تم تدمير 18 صاروخا روسيا من بين 38 وطائرة مسيرة استهدفت أوديسا وميكولايف.

وأشارت القوات الجوية الأوكرانية، إلى أن الجيش الروسي استخدم صواريخ كاليبر وإسكندر وأونيكس في قصف أوديسا وميكولايف.

وفي وقت سابق، أعلنت المتحدثة باسم القوات الدفاع الأوكرانية، ناتاليا جومينيوك، أن المنشآت اللوجستية ومبنى إداري في مقاطعة أوديسا تضررت نتيجة الانفجارات.

وقالت جومينيوك: "حدثت إصابات في مقاطعتي نيكولايف وأوديسا، حيث دمر مبنى إداري في أوديسا وما زالت تحدد العواقب، وكانت الضربات في المقاطعة موجهة على المنشآت اللوجستية - المستودعات".

وأطلقت القوات الأوكرانية عملية كبيرة في مطلع يونيو لصد القوات الروسية في الجنوب والشرق، لكن هذا الهجوم لم يحقق حتى الآن سوى نجاح محدود، بسبب الدفاعات الروسية القوية المتمثلة في خنادق وحقول ألغام.