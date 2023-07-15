قائد الاستخبارات الأوكرانية: تأهيل عدد كبير من القوات الجوية

قال فاليري نيكيتـشينكو، قائد وحدة الاستخبارات الجوية الإقليمية للطائرات المُسيرة الأوكرانية، إنه جرى تأهيلُ عددٍ كبيرٍ من القوات في مجال الاستطلاعات العسكرية والهجومية خلال 6 أشهر، ولكن نقص الإمداد في مجال الدفاع الجوي هو العائق الأكبر.

وأعرب "نيكيتشينكو" لـ"القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، عن أملِه في زيادة الدعم الغربي لأوكرانيا بالطائرات الهجومية، بما يُمَكِّنُ القواتِ من إحداث فارقٍ في جبهات القتال والحماية من الهجمات الصاروخية، كما نأمل في الحصول على طائرات F-16، كما أن الذخائر العنقودية مهمة للغاية في الهجوم المضاد؛ لفتح المجال للقوات البرية للتقدم في المدن الرئيسية، ولن تستخدم في مناطق المدنيين.

وفي سياق آخر، قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إنه بحلول اليوم لم تعد هناك تهديدات واسعة النطاق، وأنَّ كامل تركيز القوات الأوكرانية على خط المواجهة.

ووفقًا لخطاب "زيلينسكي" عبر الفيديو أوردته وكالة أنباء (يوكرينفورم)، اليوم السبت، فإن القوات الروسية على الأراضي الجنوبية والشرقية لأوكرانيا، تستثمر كل ما في وسعها لوقف القوات الأوكرانية.

وأوضح، أنَّ كل ألف متر من التقدم، وكل نجاح لكل من ألوية القتال لدينا يستحق الامتنان، كل من يذهب في الهجوم، كل من يصد الهجمات، يقوم بعمل رائع، وأنا ممتن لكل من محاربينا.