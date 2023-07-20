عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مقابل 5 ملايين دولار.. الشناوي يقترب من الرحيل عن الأهلي| تفاصيل

صدى البلد

كشف الإعلامي سيف زاهر، عن مصير محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، من الرحيل عن صفوف الفريق الأحمر إلى الدوري السعودي، بنهاية الموسم الجاري.

وقال زاهر في تصريحات تلفزيونية :وكيل محمد الشناوي، تحدث مع مسؤولي النادي الأهلي، عن تلقي اللاعب عرضًا من الدوري السعودي.

وأضاف: الأهلي لن يقف أمام محمد الشناوي، رغم أن المسؤولين لديهم ثقة أن تعويض رحيله صعب للغاية، خاصة وأنه يمثل 40% من قوة الفريق.

وواصل:الأهل ينتظر العرض الرسمي، لحسم مصير رحيل محمد الشناوي عن الفريق، لكنه حدد سعر بيعه بشكل مبدئي.

وأتم:الأهلي حدد 5 ملايين دولار، سعر مبدئي لرحيل محمد الشناوي عن الفريق، في حال تلقيه عرضًا سعوديًا بشكل رسمي.

ويبحث النصر السعودي، عن التعاقد مع حارس مرمى خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

أهلي 5 ملايين دولار الانتقالات الصيفية الانتقالات الأهلى الدوري السعودي الانتقالات الصيفية الجارية الإعلامي سيف زاهر النادي الأهلي النصر السعودي فترة الانتقالات الصيفية محمد الشناوي حارس محمد الشناوي نادي الأهلي فترة الإنتقالات سيف زاهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

16 درجة دفعة واحدة | الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

وزير الكهرباء للمواطنين ردًا على شكوى انقطاع التيار: استحملونا كام يوم

في كيس قمامة| لماذا أرسل الزمالك درع الدوري للأهلي بطريقة مهينة؟.. اعرف الحكاية

«اشتري شبكتك الجرام نزل 700 جنيه»|هبوط قياسي بأسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

أميرة الذهب |360 ثانية تكشف حيلة 3 سيدات لسرقة محل مجوهرات شهير بأكتوبر..صور

شخصية الأهلي.. رامي ربيعة يوجّه رسالة نارية لـ إمام عاشور

فيديو أثار الجدل.. حقيقة إصدار عملة جديدة بـ 1000 جنيه

مقابل 5 ملايين دولار.. الشناوي يقترب من الرحيل عن الأهلي| تفاصيل

ترشيحاتنا

الولايات المتحدة تحظر بيع مخزونات الطوارئ النفطية إلى الصين

احتجاجا على حرق القرآن.. إضرام النار بالسفارة السويدية في بغداد

رغم التتويج بالدوري.. رامي ربيعة: كولر حزين لهذا السبب

لأول مرة بعد انضمامه.. موعد ظهور إمام عاشور في تدريبات الأهلي

هل قراءة سورة يس لقضاء الحوائج صحيحة .. أمين الإفتاء يرد

بسبب الدولار.. مفاجأة في أسعار الذهب عالميا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقطع فيديو يثير الجدل لملياردير يقوم برفع سيارته إلى شقته

وفاة يوتيوبر شهيرة عن عمر يناهز الـ 22 عامًا لإصابتها بمرض غير متوقع

الزمالك فشل في خطفه|نجم الأهلي يكشف تفاصيل الصفقة.. ولهذا السبب لم تتم

في كيس قمامة| لماذا أرسل الزمالك درع الدوري للأهلي بطريقة مهينة؟.. اعرف الحكاية

فيديو

قفل الجامع ومشي.. مؤذن تونسي يحتج على وقف راتبه بـ 3 تصرفات غريبة|فيديوجراف

مقطع فيديو لمواطن كويتي يثير الجدل حول معاناة أبناء وطنه لهذا السبب

مقطع فيديو لسرقة شاحنة بداخلها طفل رضيع في بوسطن .. اعرف القصة كاملة

بعد سنوات من الانقطاع.. حسام عاشور يكشف سبب تواجده في مقر الأهلي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ