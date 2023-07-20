بنك التنمية الأفريقي يقرض تونس 87 مليون دولار لتمويل إمدادات الحبوب

وقع وزير الإقتصاد والتخطيط التونسي، سمير سعيّد، والمديرة العامة المساعدة للمكتب الإقليمي للبنك الإفريقي للتنمية بتونس على إتفاقية تمويل بين تونس والبنك بقيمة 87.1 مليون دولار.

ويندرج هذا التمويل في إطار المساهمة فى مشروع التطوير لمنظومة الحبوب فى تونس الذى يهدف إلى تأمين التزود بالقمح والشعير العلفي الى جانب تطوير البني التحتية واللوجستية الخاصة بتخزين الحبوب.

وأكد وزير الاقتصاد والتخطيط على إثر التوقيع الذي حضره على أهمية هذا التمويل باعتبار مساهمته فى دعم الجهود لتأمين التزود بالقمح والمساعدة فى مجابهة الأزمة العالمية الراهنة فى هذا المجال.