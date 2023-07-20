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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس ميكانيكي سيارات شرع في قتل زوجته بسوهاج

صدى البلد

أمرت النيابة العامة بحبس ميكانيكي سيارات في بداية الأربعينات من العُمر، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ إثر تعديه على زوجته ربة منزل في منتصف العقد الرابع من العُمر، وإصابتها بجرحين طعنيين بالكتف الأيمن والبطن، حيث تعدى عليها بسـ.ـلاح أبيضًا؛ بسبب الخلافات الزوجية القائمة فيما بينهما، دائرة مركز شرطة المنشاة جنوب محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المنشاة يفيد بورود وردت إشارة من مستشفى المنشاة المركزي، مفادها وصول المدعوة (هند. ع. ع. ع- ٣٥ سنة- ربة منزل- وتقيم دائرة المركز)، مصابة بجرحين طعنيين بالكتف الأيمن والبطن.

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وبالإنتقال والفحص وبسؤال شقيقها المدعو (أحمد. ع. ع. ع- ۳۱ سنة- عامل- ويقيم بذات الناحية)، اتهم زوجها المدعو "محمود. ح. م- ٤٠ سنة- ميكانيكي سيارات- ويقيم بذات الناحية"، بالتعدي على شقيقته بسلاح أبيض، كان بحوزته؛ ما نتج عنه إصابتها المنوه عنها؛ بسبب خلافات زوجية بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم والآداة المستخدمة في الواقعة عبارة عن "سكـ.ـين"، بإرشاده وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لذات السبب سالف الذكر.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بما تقدم.

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