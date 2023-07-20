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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير التموين يتوقع ارتفاع سعر استيراد القمح 6% بعد وقف اتفاقية الحبوب

صدى البلد

كشف الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن سعر استيراد القمح سيرتفع بنسبة 6% خلال الفترة المقبلة، بسبب وقف اتفاقية روسيا، موكدا أن وقف اتفاقية الحبوب لن يؤثر بشكل كبير على السوق المصرية.

وقال وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحى، إن الاحتياطى الاستراتيجى من القمح يكفى نحو 5.2 شهر.

وأوضح الوزير، أن حجم التوريد المحلى للقمح منذ بداية الموسم وحتى الآن بلغ 3.8 مليون طن بما يمثل 91% من حجم المستهدف، منها نحو 3.4 مليون طن قمح متواجدة فى الصوامع، بالإضافة إلى 50 ألف طن قمح صلب تم استلام وتسليمهم لمصانع المكرونة ونحو 250 ألف طن للتقاوى.

وأضاف المصيلحي، في تصريحات صحفية على هامش الدورة 16 للجمعية العمومية للمترولوجيا، أن وقف روسيا العمل باتفاقية الحبوب التي تسمح باستئناف أوكرانيا صادراتها عبر البحر الأسود لم يكن نبأ سعيد.

وأشار إلى ضعف التأثير على السوق المصرية بنسب ضعيفة تتراوح من 5 إلى 8%، لافتا إلى أن مصر قامت خلال الفترة الماضية بتنويع مناشئ استيرادها، حيث تم الاستيراد من فرنسا وألمانيا ورومانيا وروسيا وأوكرانيا وبلغاريا والولايات المتحدة.

وأكد الوزير أن مجلس الوزراء وافق لوزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى هيئة السلع التموينية على عقد اتفاقيات مباشرة.

وأوضح أن اتفاقية الحبوب ساهمت خلال الأزمة الراهنة في استمرار وصول الصادرات الأوكرانية من الحبوب إلى الدول التي تعتمد عليها، لافتا إلى أن أوكرانيا وروسيا من الدول الكبرى في مجال تصدير الحبوب.

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