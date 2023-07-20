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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي: نقدم خدمات لـ 35 مليون مواطن| فيديو

التحالف الوطني
التحالف الوطني

قال الدكتور ممدوح العربي عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إنّ التحالف يعمل على توحيد الجهود من أجل الوصول للمستحقين، وبخاصة أن التحالف يقدم الخدمات في مجالات متعددة.

وأضاف العربي خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر: "نستهدف في التحالف الوطني تعظيم الجهود ونقسم الأدوار، وبالتالي يزيد عدد المستفيدين، ونقدم المساعدات لأكثر من 35 ملايين وقد يحصل المواطن منهم على 5 أو 6 خدمات".

عضو التحالف الوطني:لدينا في التحالف 351 ألف متطوع

وتابع عضو التحالف الوطني: "المنظومة الناجحة تقوم على دعائم عديدة، حيث تكون الدعامة الأساسية هي الدولة حتى تنظم الجهود وتسهل القوانين، ويكون تحديد الأدوار مسؤولية مشتركة بينها والمجتمع المدني والقطاع الخاص ورجال الأعمال والأفراد".

وأكد عضو التحالف الوطني: "لدينا في التحالف 351 ألف متطوع، كما أن الجهات المانحة الداخلية والخارجية من دعائم المنظومات الناجحة، ونتحدث هنا عن المواطن الذي اكتسب الثقة عندما يرى ما يحدث من مشروات وخدمات على أرض الواقع، وبالنسبة للجهات المانحة الخارجية، فإن أجهزة الدولة تعمل على التأكد منها كما يتم وضع توجهات استراتيجية والخطة التنفيذية لتحديد الأدوار والعمل على استمرار المتابعة". 

 

 

عضو التحالف الوطني ممدوح العربي خدمات مجالات متعددة القوانين

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