لتنفيذ مشروع قطارLRT.. تعاقد بين حلوان للآلات و"الزامل" و"AVIC” الصينية

قامت شركة حلوان للآلات و المعدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي بالتعاقد مع شركتي "الزامل" و "AVIC " الصينية للمرة الثانية على التوالي لتقديم الدعم الصناعى لمشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT من خلال تنفيذ أعمال الجلفنة لمكونات جسم القطار، و التي تعد من أهم مراحل تصنيع القطار ، والذي يستهدف خدمة المناطق الصناعية والمدن الجديدة.

في إطار الحرص على تنفيذ توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الإنتاج الحربي؛ لدعم توطين تكنولوجيا التصنيع ودعم الصناعة الوطنية.

دعم توطين تكنولوجيا التصنيع



وعلى هامش هذا التعاقد صرح المهندس عزت عبد العزيز رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للآلات و المعدات بأن الشركة نجحت بالتعاقد مع شركة AVIC الصينية وشركة الزامل للحديد لتقديم تقنيات وخدمات لمشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT.

و تعد شركة حلوان للآلات والمعدات من أبرز الشركات التي ستقوم بأعمال الجلفنة لمكونات جسم القطار الخفيف LRT، وبموجب هذا التعاون، ستقوم شركة AVIC الصينية بتوفير التكنولوجيا اللازمة لبناء جسم القطار، بينما ستشارك شركة الزامل للحديد في تصنيع وتوريد السكك الحديدية والمعدات الأخرى المطلوبة للمشروع.

تعزيز الصناعة المحلية



وبدوره صرح المستشار الإعلامي و المتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر؛ بأن هذا التعاون يأتي في إطار جهود وزارة الإنتاج الحربي لتعزيز الصناعة المحلية وتطوير القطاعات الحيوية، وتوفير فرص عمل للشباب المصري. كما يعد القطار الكهربائي الخفيف LRT مشروعاً إستراتيجياً يهدف إلى تحسين نقل الركاب وتقليل الازدحام المروري في المنطقة وخدمة المدن الجديدة والمناطق الصناعية، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تعد إضافة قوية للإنجازات التي تحققت في مصر في مجال الصناعات الثقيلة والمعدات، وتعكس الجهود المتواصلة لتعزيز التعاون الدولي وتحقيق التقدم والتنمية في مصر.