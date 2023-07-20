عمرو دياب يتصدر تريند تويتر بعد ساعة من طرح "والله أبدا"

تصدر النجم الكبير عمرو دياب تريند موقع التواصل الاجتماعي تويتر عقب ساعة واحدة فقط من طرح أغنيته الجديدة والله ابدا .

وتعد الأغنية تجربة موسيقية وغنائية جريئة يخوضها الفنان الكبير عمرو دياب فلأول مرة يغني أبيات من الشعر العربي في مطلع الأغنية للشاعر الأندلسي ابن زيدون.

أغنية والله أبدا من كلمات ولحن عزيز الشافعي بالإضافة الى أبيات من الشعر العربي للشاعر الأندلسي ابن زيدون، وتوزيع عادل حقي وميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس وتصوير فوتوغرافي كريم نور .

وتقول كلمات الأغنية في مطلعها من أشعار ابن زيدون

والله ماطلبت أهوائنا بدلا

منكم ولا انصرفت عنكم أمانينا

أَضحى التَنائي بَديلاً مِن تَدانينا

وَنابَ عَن طيبِ لُقيانا تَجافينا

يذكر أن الفنان عمرو دياب أحيا مؤخرا حفلا كبيرا في صول تاون بالساحل الشمالي وسط حضور جماهيري غفير ، ويستعد خلال الفترة القادمة لإحياء حفل كبير في جولف بورتو مارينا يوم ١١ أغسطس القادم .