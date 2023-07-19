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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تبدأ من 600 جنيه.. أسعار تذاكر حفل عمرو دياب بالساحل الشمالي

عمرو دياب
عمرو دياب

يستعد الفنان عمرو دياب لاحياء حفل غنائي ضخم، فى الساحل الشمالي ، يوم 11 أغسطس ، وذلك ضمن عدد من الحفلات التى يقيمها فى موسم الصيف . 

وتبدأ تذاكر حفل عمرو دياب الجديد بالساحل الشمالي من 600 جنية للفئة الاولي ، 1200 جنية للفئة الثانية ، وأخيرا طاولة تكفي لـ 10 أفراد بقيمة 80 الف جنية .

ونشر الفنان عمرو دياب - عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك - صورًا جديدة من حفله الغنائي الذي أحياه ليلة أمس الجمعة 14 يوليو، في قرية مراسي بالساحل الشمالي.

وظهر عمرو دياب، في حفله الغنائي أمس، وهو يرتدي الملابس البيضاء، ومنسجمًا مع الجمهور في حفل كامل العدد، بعد الليلة الساهرة التي جمعتهم أمس.

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أحدث أغاني عمرو دياب

وفي أخر يونيو الماضي، طرح المطرب عمرو دياب أغنيته الجديدة التى تحمل اسم "خلص على قلبى على تطبيق انغامى.

وقال عمرو دياب عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك "حصريًا على أنغامي، أغنية خلص على قلبي.

اغنية “خلص على قلبي” من كلمات محمد البوغة، وألحان محمد يحيي، وتوزيع أسامة الهندي، وميكس وماستر أمير محروس.

عمرو دياب 

وفي برنامج يدعى  "غرفة الموسيقى" على راديو CBN البرازيلي والذي يقدمه الموزع والملحن البرازيلي جواو مارسيللو João Marcello Boscoli تناول مقدم البرنامج مسيرة الفنان عمرو دياب في حلقة خاصة عنه .

وتحدث مارسيللو خلال الحلقة عن نوعية الموسيقى التي يقدمها عمرو دياب باعتبارها مزيجا من الموسيقى المصرية وموسيقى البوب حيث وصفه بأن الأب الروحي وعراب موسيقى البحر المتوسط.

وحملت الحلقة عنوان (مباشرة من مصر موسيقى البحر المتوسط لعمرو دياب) حيث تناول مقدمها الاشكال الموسيقية التي قدمها عمرو دياب في مسيرته ، كما تحدث عن الجوائز التي نالها وعلى رأسها جائزة الموسيقى العالمية "وورلد ميوزيك أوورد" والتي حصل عليها الهضبة أربع مرات كأول فنان عربي وشرق أوسطي يحقق هذا الرقم .

وتحدث مقدم الحلقة عن أهمية الدور الذي لعبته موسيقى وأغاني عمرو دياب في نقل الثقافة المصرية الى العالم من خلال المزج بين الكلمات والألحان المصرية والتوزيعات المتطورة المواكبة للغة الموسيقى العالمية.

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