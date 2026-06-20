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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

غرفة امتحانات الثانوية الأزهرية: أسئلة الكيمياء متوازنة وملائمة لقدرات الطلاب

امتحانات الثانوية الأزهرية
امتحانات الثانوية الأزهرية
محمد شحتة

انطلقت اليوم السبت امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية (الدور الأول) للعام الدراسي 2025/2026م في أسبوعها الثالث، حيث أدى طلاب القسم العلمي امتحان مادة الكيمياء، وتابعت غرفة العمليات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية سير الامتحانات بشكل مستمر لضمان انتظام اللجان والتعامل الفوري مع المستجدات.

وقد جرت الامتحانات في أجواء مستقرة ومنظمة، وجاءت الأسئلة متوازنة من حيث درجة الصعوبة والسهولة وملائمة لقدرات الطلاب ومستوياتهم المختلفة، كما واصلت غرفة العمليات التنسيق مع الجهات المعنية ومتابعة اللجان بمختلف المناطق الأزهرية.

متابعة إلكترونية لامتحانات الثانوية الأزهرية

وفي إطار المتابعة الميدانية والإلكترونية لأعمال الامتحانات، فقد تابع الشيخ أيمن عبد الغني، القائم بعمل وكيل الأزهر، سير الامتحانات من خلال المتابعة الإلكترونية لغرفة العمليات، واطمأن على انتظام اللجان على مستوى الجمهورية، كما أجرى الدكتور أحمد الشرقاوي، القائم بعمل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، جولة تفقدية شملت لجان (قنا بنين – قنا فتيات – نقادة) بمنطقة قنا الأزهرية.

وأكدت غرفة العمليات اهتمامها بتوفير سبل الدعم والرعاية للطلاب بما يسهم في تحقيق الانضباط والراحة داخل اللجان، وضمان حسن سير الامتحانات بصورة منتظمة.

ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام 163 ألفًا و677 طالبًا وطالبة، منهم 82 ألفًا و366 طالبًا وطالبة بالقسم الأدبي، بواقع 45 ألفًا و633 طالبًا و36 ألفًا و733 طالبة، فيما يبلغ إجمالي طلاب القسم العلمي 81 ألفًا و311 طالبًا وطالبة، بواقع 41 ألفًا و468 طالبًا و39 ألفًا و843 طالبة، وذلك من خلال 581 لجنة رئيسة على مستوى الجمهورية تضم 10 آلاف و230 لجنة فرعية، ويشارك في أعمال الملاحظة 22 ألفًا و660 معلمًا ومعلمة؛ بما يسهم في تحقيق الانضباط الكامل وضمان انتظام سير الامتحانات.

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