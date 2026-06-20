طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية بأسوان يشكون صعوبة إمتحان مادة الكيمياء

شهدت لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بأسوان تباين لآراء طلاب القسم العلمى (علوم) عقب خروجهم من امتحان مادة الكيمياء.

وأكد عدد من الطلاب أن الامتحان جاء فى مستوى الطالب المتوسط، وأن أغلب الأسئلة كانت واضحة ، بينما أشار آخرون إلى وجود بعض الجزئيات التي كانت تحتاج إلى قدر أكبر من التركيز والتفكير ، خاصة في الأسئلة التي اعتمدت على الفهم وربط المعلومات.

الثانوية الأزهرية

فيما أشار العديد من الطلاب إلى أن إمتحان الكيمياء وجدت فيه الصعوبة فى جزئيات كثيرة ، وتطلب ذلك التركيز بشكل أكبر ، وهو ما جعل الوقت غير كافى .

ويأتي ذلك وسط متابعة مستمرة لسير امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2025/2026، حيث تواصل منطقة أسوان الأزهرية متابعة انتظام اللجان وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات في هدوء وانتظام.

وكانت امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للقسم العلمي قد انطلقت ضمن الجدول المعلن، وسط استعدادات تنظيمية ومتابعة من قطاع المعاهد الأزهرية لضمان سير العملية الامتحانية.

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