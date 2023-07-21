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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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كل ما تريد معرفته عن سمكة نابليون المهددة بالانقراض في البحر الأحمر

صورة موضوعية
صورة موضوعية

تُعتبر سمكة نابليون (Napoleonfish) واحدة من الكائنات البحرية الجميلة والنادرة، والتي تتميز بخجلها الشديد وحركتها البطيئة توجد هذه السمكة في مناطق الشعاب المرجانية العميقة في البحر الأحمر، وهي تُعد أحد الأنواع المهددة بالانقراض وفقًا لاتفاقية المنظمة الدولية "سايتس" لحماية الكائنات البرية والبحرية.

 

صفات وخصائص سمكة نابليون:

1. سلوكها: تتميز سمكة نابليون بسلوكها المسالم والغير المؤذي. تتجنب التصادمات وتفضل البقاء في مواطنها الطبيعية بدلاً من التحرك بشكل كبير في البحر.

 

2. الحجم والوزن: تصل أحجام هذه السمكة إلى ما يقارب المتر ونصف المتر إلى مترين، وتصل أوزانها إلى نحو 200 كيلو جرام، مما يجعلها واحدة من الأسماك الكبيرة والمعمرة.

 

3. التغذية: تتغذى سمكة نابليون على الأسماك الصغيرة والمحار والمرجان، مما يجعلها جزءًا مهمًا في التوازن البيئي في المناطق التي تعيش فيها.

 

4. مهددة بالانقراض: نظرًا لطبيعتها البطيئة في التكاثر والصيد الجائر لها، أصبحت سمكة نابليون مهددة بالانقراض، وهذا يجعلها تحتاج إلى حماية واهتمام خاص من قبل المجتمع الدولي والمحافظة على بيئتها الطبيعية.

 

5. تغيير جنسها: تعتبر سمكة نابليون من الأسماك التي يمكن أن تغير جنسها من أنثى إلى ذكر، ولم يتم توصيل هذه الظاهرة بشكل علمي بعد.

 

أهمية سمكة نابليون في السياحة:

تعتبر رؤية سمكة نابليون من أهم عناصر الجذب السياحي في مناطق الشعاب المرجانية في البحر الأحمر. تستقطب السائحين وهواة الغوص للتصوير معها وملامستها وإطعامها، مما يعزز السياحة البيئية في المنطقة.

 

أصل تسمية السمكة:

تعود تسمية السمكة باسم "نابليون" إلى وجود سنام يشبه قبعة الجنرال الفرنسي "نابليون بونابرت" على رأسها. ويكبر حجم هذا السنام كلما زاد عمر السمكة، مما أثار ارتباطها بهذا الشخص التاريخي.

دور المنظمات الدولية في حماية سمكة نابليون:

وضعت المنظمة الدولية لحماية وصون الطبيعة والبيئة سمكة نابليون في النشرة الحمراء للكائنات المهددة بالانقراض. وتدعو المنظمة الدول الأعضاء بهذه المنظمة لتفعيل قرارات حماية هذه السمكة في مياه البحار والمحيطات، بما في ذلك البحر الأحمر.

 

تعد سمكة نابليون من الكائنات البحرية الجميلة والمهددة بالانقراض في البحر الأحمر. إن حمايتها والحفاظ على بيئتها الطبيعية يعتبر تحديًا بيئيًا هامًا يتطلب جهودًا مشتركة من المجتمع الدولي والمحافظة على التنوع البيولوجي لهذه المنطقة الهامة.

 

سمكة نابليون مهددة بالانقراض شعاب مرجانية البحر الأحمر التنوع البيولوجي

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