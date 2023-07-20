فاروق فلوكس: لو لجأت للشحاتة لن أقدم دور البلطجي

حل الفنان فاروق فلوكس ضيفًا على الإعلامية نانسي مجدي مقدمة برنامج القاهرة اليوم، والذي يعرض على قناة اليوم، وهاجم خلال اللقاء محمد رمضان.

وقال فاروق فلوكس إنه لا يمكن أن يؤدي دور البلطجي الذي قدمه محمد رمضان في عدد من الأعمال، حتى لو كلفه الأمر اللجوء للشحاتة - على حد تعبيره-.

وجاء تعليق فاروق فلوكس على رمضان، بعدما صرح الأخير منذ فترة برفضه تقديم دور صبي الراقصة الذي قدمه فلوكس مهما كان الثمن، وهو ما أثار جدلًا واسعًا.

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وكان فلوكس قد غاب عن الساحة الفنية طوال الفترة الماضية، بعدما أصيب بأكثر من أزمة صحية حالت دون مشاركته في أي عمل فني.

يذكر أن فاروق فلوكس، أكد أن الأعمال التى يقوم بتجسيدها يصدقها المواطنين، مثل أدواره فى مسلسل دموع فى عيون وقحة، وفيلم الراقصة والسياسي، وضرب الهواء.

وأضاف فاروق فلوكس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن، المذاع على قناة الحدث اليوم، أنه لو قام بتجسيد أي دور في الخارج سيحصل على كأس.