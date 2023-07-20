لا يستهان به.. أوكرانيا تعترف بقوة الجيش الروسي لأول مرة

قال قائد القوات البرية بالجيش الأوكراني، ألكسندر سيرسكي، إن الجيش الروسي متفوق في العدد والعتاد، خاصة في سلاح الجو والمدفعية والصواريخ والحرب الإلكترونية.

وأكد سيرسكي، في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، أن “المشكلة الأساسية التي تواجه الجيوش عموما هي عدم كفاية القوات أو الأسلحة أو الذخيرة”.

وأضاف: "هذه مشكلة كبيرة بالنسبة لنا لأن مساحة المواجهة شاسعة جدا، ويتم القتال في اتجاهات مختلفة".

وتابع قائلا: "لا يمكن الاستهانة بالجيش الروسي، حيث يتفوق طبعا في العدد، وفي سلاح الجو والمدفعية والصواريخ والحرب الإلكترونية".

وفي وقت سابق من اليوم، قال الضابط بالجيش الأوكراني باللواء 72، سيرجي ألموف، إن وحدات الحرب الإلكترونية الروسية فعالة للغاية في مواجهة الجيش الأوكراني.

وقال ألموف، في مقابلة مع وسائل إعلام أوكرانية، “سلاح الحرب الإلكترونية الروسي قوي جدا لدرجة أنني لا أستطيع سماع أي شخص على الراديو. أراه، لكنني لا أسمعه، ويجب أن يستغرق الراديو خمسة كيلومترات.. قاموا بتشويشنا، اللاسلكي تحول إلي قطعة من الصفيح.. حربهم الإلكترونية قوية جدا”.

وأضاف أن تقنيات الحرب الإلكترونية قد تم تطويرها في أيام الاتحاد السوفيتي، ولكن في النهاية، تكاسلت أوكرانيا في تحسينها، على عكس المهندسين الروس.